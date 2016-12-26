Rusya'ya ait uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesinde terÃ¶r izi var mÄ±

Rusya UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±, dÃ¼n dÃ¼ÅŸen uÃ§akla ilgili akÄ±llarda soru iÅŸareti yaratan terÃ¶r ÅŸÃ¼phesine dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Rusya'ya ait Tu-154 tipi uçaÄŸÄ±n düÅŸmesini araÅŸtÄ±ran komisyona baÅŸkanlÄ±k eden UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Maksim Sokolov, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, uçaÄŸÄ±n kesin olarak hangi nedenle düÅŸtüÄŸü soruÅŸturma sonunda belli olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Kazaya iliÅŸkin teknik bir aksaklÄ±k veya pilotaj hatasÄ± üzerinde durulduÄŸunu ifade eden Sokolov, "Terör eylemi ihtimaller arasÄ±nda yer almÄ±yor." dedi.

Arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor

Öte yandan, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait Tu-154 tipi uçaÄŸÄ±n düÅŸtüÄŸü yerde arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine göre, 11 cesede ve uçaÄŸa ait 154 parçaya ulaÅŸÄ±ldÄ±. ÇalÄ±ÅŸmalara 35 gemi, 135 dalgÄ±ç, 7 sualtÄ± gözlem aracÄ± ve 3 bin 500 kiÅŸi katÄ±lÄ±yor.Cesetlerin teÅŸhis iÅŸlemleri için uçakla Moskova'ya gönderilmesi bekleniyor.

Kara kutuya ulaÅŸÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

UzmanlarÄ±n radar izlerini inceleyerek uçaÄŸÄ±n düÅŸtüÄŸü noktayÄ± tespit ettiÄŸi ve kara kutuya ulaÅŸÄ±lmasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.Rusya'da bugün uçak kazasÄ± nedeniyle ulusal yas ilan edildi. Soçi'de ve Moskova'da çeÅŸitli anma etkinlikleri düzenleniyor. Aleksandrov KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nun bulunduÄŸu binaya çiçek bÄ±rakÄ±lÄ±yor.Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçaÄŸÄ±n Soçi'de yakÄ±t ikmali yaptÄ±ktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanÄ±yordu. Uçak, Rusya'nÄ±n Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yÄ±l konseri vermek için giden koro üyelerini taÅŸÄ±yordu.