George Michael'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili dikkat Ã§eken detay

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± George Michael, 53 yaÅŸÄ±nda kalp yetmezliÄŸi nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti

George Michael'Ä±n menajeri Michael Lippman, ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ölüm nedenini "kalp yetmezliÄŸi" olarak açÄ±kladÄ±. Oxfordshire'daki evinde hayatÄ±nÄ± kaybeden ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ölüm nedeni hakkÄ±nda daha önce polisten yapÄ±lan açÄ±klamada, "ÅŸüpheli bir durum" olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

Polis açÄ±klamasÄ±nda, ambulansÄ±n, Michael'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve yerel saatle 13.42'de ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ancak 53 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ölü bulunduÄŸu belirtildi.

BABASI GÜNEY KIBRISLI BÄ°R LOKANTACIYDI

BabasÄ± 1950'li yÄ±llarda Ä°ngiltere'ye göç eden Güney KÄ±brÄ±slÄ± Rum bir lokantacÄ±, annesi ise Ä°ngiliz bir dansçÄ± olan Michael'Ä±n asÄ±l adÄ± Georgios Kyriacos Panayiotou'ydu. 1980'li yÄ±llarda Wham! grubuyla ün kazanan George Michael daha sonra solo kariyerine baÅŸlamÄ±ÅŸ ve pop müzik tarihinin gelmiÅŸ geçmiÅŸ en baÅŸarÄ±lÄ± sanatçÄ±larÄ±ndan biri olmuÅŸtu.

"GEÇEN NOEL"

Bir Noel gününde ölen Michael'Ä±n birçok hayranÄ±, sosyal medyada, ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n "Last Christmas" (Geçen Noel) parçasÄ±nÄ±n video klibini paylaÅŸarak, bu acÄ± tesadüfe dikkat çekti.2011 yÄ±lÄ±nda zatürre olarak, haftalarca Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'daki bir hastanede tedavi gören Michael, iyileÅŸtikten sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ölümden döndüÄŸünü söylemiÅŸti.

UYUÅžTURUCU SORUNU

Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n son 10 yÄ±lda uyuÅŸturucu sorunlarÄ± olduÄŸu biliniyordu. 2006 yÄ±lÄ±nda uyuÅŸturucu aldÄ±ktan sonra araç kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf eden Michael'Ä±n ehliyetine iki yÄ±l el konulmuÅŸtu.

Michael 2010'da da Londra'da aracÄ±yla bir fotoÄŸrafçÄ± dükkanÄ±na girmiÅŸ, kaza sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve yine uyuÅŸturucu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmiÅŸti. Sekiz hafta cezaevinde kalan Michael'Ä±n ehliyetine yine el konulmuÅŸtu.

YÄ±llarca cinsel tercihi hakkÄ±nda açÄ±klama yapmayÄ± reddeden Michael, 1998 yÄ±lÄ±nda ABD'de sonradan polis olduÄŸu ortaya çÄ±kan bir erkeÄŸe bir parkÄ±n tuvaletinde cinsel iliÅŸki teklifinde bulunmasÄ± sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eÅŸcinsel olduÄŸunu söylemiÅŸti.