Åžili depremini bilen araÅŸtÄ±rmacÄ±dan bir aÃ§Ä±klama daha geldi

Deprem AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Ahmet Yakut, Åžili'de 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunda deprem olacak dedi, haklÄ± Ã§Ä±ktÄ±. AraÅŸtÄ±rmacÄ±dan ÅŸok aÃ§Ä±klama daha geldi.

Dün Åžili'de meydana gelen 7.7 ÅŸiddetindeki deprem, nisan ayÄ±nda verdiÄŸi özel röportajda 2016 yÄ±lÄ± sonuna doÄŸru Åžili'de mega bir deprem olabileceÄŸini söyleyen Deprem AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Ahmet Yakut'u haklÄ± çÄ±kardÄ±.

ÅžÄ°LÄ° TAHMÄ°NÄ° DOÄžRU ÇIKTI

Nisan ayÄ±nda verdiÄŸi röportajda dünyanÄ±n mega bir depreme hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Deprem AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Ahmet Yakut'un ön görüsü doÄŸru çÄ±ktÄ±. 2016 yÄ±l sonuna kadar Åžili'de mega bir deprem yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± iddia eden Ahmet Yakut'un tahmininde olduÄŸu gibi dün Åžili'de 7.7 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi.

"Ä°RAN DEPREMÄ° BÖLGE Ä°ÇÄ°N ÖNEMLÄ°"

Åžili depremi sonrasÄ± pasifik güneyinin artan sismik etkinliÄŸini deÄŸerlendiren Yakut, "Sumatra AdasÄ± çevresi baÅŸta olmak üzere, Filipinler ve Japonya Ryuku adalarÄ± bölgesinin ve Papua Yeni Gine bölgelerinin dikkatli incelenmesi gerek .Bu bölgelerde yine maksimum 7.2M büyüklüÄŸünde depremler meydana gelebilir. Ülkemiz ve yakÄ±n çevresi hakkÄ±nda deÄŸerlendirme yaparsak, Ä°ran depremleri en yakÄ±n alan için (ülkemizin doÄŸusu ve Akdeniz açÄ±klarÄ± için) önemli. Ä°ran bölgesinde olabilecek depremler, Akdeniz Girit AdasÄ± ve Onikiadalar çevresi açÄ±klarÄ±nda 5.3M büyüklüÄŸünü geçmeyecek bir depremi meydana getirebilir" dedi.

"AKDENÄ°Z VE DOÄžU TAKÄ°P EDÄ°LMELÄ°"

Dünya üzerindeki bir çok parametreyi (elektromanyetik alan deÄŸiÅŸimi,pasifik ateÅŸ çemberi üzerindeki kÄ±rÄ±lma hareketleri ve diÄŸer gps-meteorolojik veriler) inceleyerek öngörülerde bulunan Yakut, "KÄ±sacasÄ± ÅŸu an için Akdeniz açÄ±klarÄ± ve ülkemizin doÄŸusu (Van ve çevresi) depremsellik riski açÄ±sÄ±ndan en önemli iki nokta. Ancak vurgulamak istediÄŸim diÄŸer bir husus Akdeniz tabanÄ±nÄ±n Anadolu altÄ±na ilerlemesi ve Arap levhasÄ±ndaki sÄ±kÄ±ÅŸma. KÄ±zÄ±ldeniz'den Güney DoÄŸu Anadolu FayÄ±na kadar uzanan Ölüdeniz Fay Zonu'nu canlandÄ±rabilir. Bu da o hat üzerinde (Lübnan bölgesinde) 4.6M büyüklüÄŸünü geçmeyecek bir depreme neden olabilir. O hattÄ±n yaÅŸayacaÄŸÄ± bir deprem de bence Malatya güneyi ve ElazÄ±ÄŸ hattÄ±nÄ±n ilerleyen safhalarda yÄ±kÄ±cÄ± olmayan ama hissedilir bir deprem yaÅŸamasÄ±na sebebiyet verebilir. Bunlar benim kiÅŸisel araÅŸtÄ±rmalarÄ±ma baÄŸlÄ± düÅŸüncelerimdir. Depremin büyüklüÄŸünden önce, ülke olarak olasÄ± her depreme ne kadar hazÄ±rÄ±z? Bunlar üzerinde yoÄŸunlaÅŸmamÄ±z gerek. Marmara depremi içinde onlarca spekülatif açÄ±klama var. Bence ÅŸu an bunu konuÅŸmak yersiz, Marmara'dan önce Akdeniz ve DoÄŸu'nun dikkatlice takip edilmesi gerek" dedi.