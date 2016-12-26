Rusya'da bomba ihbarÄ± 3 ayrÄ± istasyondan bin kiÅŸi tahliye edildi

Rusya bugÃ¼n bir haberle daha gerildi. Moskova'dan yapÄ±lan bomba ihbarÄ±yla polis 3 istasyondaki bin kiÅŸiyi bÃ¶lgeden tahliye etti.

Rusya Ankara'da suikaste uÄŸrayan Rus Büyükelçi Karlov'un yasÄ±nÄ± tutarken, dün 92 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi uçak kazasÄ±yla sarsÄ±ldÄ±. Daha uçak yaralarÄ±nÄ±n yaralarÄ±nÄ± saramayan ülke yeni bir ÅŸok yaÅŸÄ±yor. Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da isimsiz bir bomba ihbarÄ± nedeniyle üç tren istasyonu boÅŸaltÄ±ldÄ±.

3 Ä°STASYONDAN BÄ°N KÄ°ÅžÄ° TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

RÄ°A Novosti haber ajansÄ±na bilgi veren bir acil durum yetkilisi, "Bomba ihbarÄ± içeren telefonlarÄ±n gelmesi ardÄ±ndan Kazan ve Leningrad tren istasyonlarÄ±nÄ±n her birinden yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi tahliye edildi. Yaroslav tren garÄ±ndan da 750 kiÅŸi tahliye edildi" dedi.

ÜÇÜ DE MOSKOVA'NIN MERKEZÄ°NDE

Yetkili, tren istasyonlarÄ±na bomba arama ekiplerinin gelmesinin beklendiÄŸini de ekledi. Hem Kazan hem Leningrad hem de Yaroslav tren istasyonlarÄ± Moskova'nÄ±n merkezinde yer alÄ±yor ve birbirlerine çok yakÄ±n noktalarda bulunuyor. Her gün binlerce insan ulaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± bu istasyonlar üzerinden saÄŸlÄ±yor.