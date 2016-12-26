Mustafa AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s'ta 2017'de referandum yapÄ±lmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, 9-12 Ocak tarihleri arasÄ±nda Ä°sviÃ§re'de yapÄ±lacak KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n Ã§erÃ§evesini Ã§izecek konularÄ±n sonuca baÄŸlanmasÄ± ve herhangi bir yol kazasÄ±na uÄŸranmamasÄ± halinde, 2017'nin yaz aylarÄ±nda referandum olabilir dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s Türk Gazeteciler BirliÄŸinin (KTGB) düzenlediÄŸi "Medya-CumhurbaÅŸkanÄ± BuluÅŸmasÄ±" etkinliÄŸinde KÄ±brÄ±s sorununa iliÅŸkin son geliÅŸmeler konusunda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n geçtiÄŸi habere göre Cenevre'deki zirvede müzakere sürecinin en zorlu baÅŸlÄ±klarÄ±ndan toprak, yönetim ve mülkiyete dayalÄ± konularÄ±n sonuca baÄŸlanmasÄ± durumunda taraflarÄ±n haritalarÄ±nÄ± ortaya koyacacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan AkÄ±ncÄ±, ardÄ±ndan garanti ve güvenlik konularÄ±na odaklanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) beÅŸ daimi üyesinin zirveye katÄ±lmasÄ± yönünde bir karar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen AkÄ±ncÄ±, Cenevre'de masada KÄ±brÄ±s Türk ve Rum tarafÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ±, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Ä°ngiltere'nin daha sonra toplantÄ±lara dahil oalcaÄŸÄ± bilgisini verdi.

"Yeni duruma imza atacak olan 'BirleÅŸik Federal KÄ±brÄ±s' olacak"

AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s'ta olasÄ± bir çözümde yeni duruma imza atacak olanÄ±n bugünkü "KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti" deÄŸil, yeni oluÅŸacak "BirleÅŸik Federal KÄ±brÄ±s" olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, Cenevre öncesi müzakereciler düzeyinde görüÅŸmelerin devam ettiÄŸini, 4 Ocak'ta Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceÄŸini sözlerine ekledi.

AkÄ±ncÄ±'nÄ±n seçimleri kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KÄ±brÄ±s'ta müzakereler 15 MayÄ±s 2015'te yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

BM arabuluculuÄŸunda Ä°sviçre'nin Mont Pelerin kentinde geçen ay yürütülen müzakereler 'garantörlük' konusundaki anlaÅŸmazlÄ±k nedeniyle kesintiye uÄŸramÄ±ÅŸ ancak taraflar bir haftalÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan görüÅŸmelere devam etme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

12 Ocak'ta uluslararasÄ± konferans

AlÄ±nan yeni kararla, liderler Ä°sviçre'nin Cenevre kentinde 9 Ocak'ta bir araya gelecek. 11 Ocak'ta kendi haritalarÄ±nÄ± sunacaklar ve 12 Ocak'ta da garantör ülkelerin katÄ±lacaÄŸÄ± uluslararasÄ± konferans toplanacak.

Taraflara verilecek topraÄŸÄ±n oranÄ±, garantörlük ve mülkiyet meseleleri uzlaÅŸma saÄŸlamasÄ± en zor konular arasÄ±nda gösteriliyor.

KÄ±brÄ±s'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet olarak birleÅŸtirilmesini öneren ve 'Annan PlanÄ±' olarak bilinen bir önceki barÄ±ÅŸ planÄ±, 2004 yÄ±lÄ±nda Rum Kesimi'nde referandumla reddedilmiÅŸti.