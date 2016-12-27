DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Karadeniz'de parÃ§alarÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°gor KonaÅŸenkov, Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶vdesine ait bir parÃ§anÄ±n tespit edilerek, su yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Moskova'da düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin bilgi veren KonaÅŸenkov, uçaÄŸÄ±n yan gövde kaplamasÄ±na ait 3,5 x 4,5 ebadÄ±nda bir parçanÄ±n denizden çÄ±kartÄ±larak, incelenmek üzere gerekli birime teslim edildiÄŸini ifade etti.KonaÅŸenkov, denizin altÄ±nda uçaÄŸÄ±n kuyruk bölümü ile motora ait olduÄŸu tahmin edilen parçalarÄ±n bulunduÄŸunu ve dalgÄ±çlar tarafÄ±ndan incelendiÄŸini duyurdu.Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre, 24 saat devam eden arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na 45 gemi, 15 sualtÄ± gözlem aracÄ±, 192 dalgÄ±ç ve 12 uçak ile 5 helikopter katÄ±lÄ±yor.Öte yandan Tass ajansÄ±nda yer alan haberde, uçaÄŸÄ±n pilotu Roman Volkov'un cesedinin su yüzeyine çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. AyrÄ±ca, ulaÅŸÄ±lan parçalar incelendiÄŸinde pilotlarÄ±n uçaÄŸÄ± denize indirmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi ileri sürüldü.