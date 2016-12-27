Ana Sayfa | DÃœNYA 27/12/2016 06:45

Melania Trump'a mini elbise ve ayakkabÄ± tepkisi

Melania Trump

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'un eÅŸi Melania Trump, kiliseye mini elbise ve yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±larla gidince eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi oldu

Son seçimde büyük sürpriz yaparak ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± olan Donald Trump ile eÅŸi Melania Trump, Palm Beach'teki bir kilisede ayine katÄ±ldÄ±.11 yÄ±l önce aynÄ± kilisede evlenen Trump çifti, kiliseye girdikleri anda büyük bir alkÄ±ÅŸÄ± topladÄ±lar.

Öte yandan, yeni first lady Melania Trump'Ä±n giydiÄŸi kÄ±yafet eleÅŸtirilere neden oldu. Melania Trump kiliseye mini elbise ve yüksek topuklu ayakkabÄ±larla gitmiÅŸti.

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