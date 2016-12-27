Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesine neden olabilecek ilk 4 ihtimal

GeÃ§tiÄŸimiz Pazar gÃ¼nÃ¼ Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ nedeniyle ilgili farklÄ± iddialar ortaya atÄ±ldÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’na ait Tu-154 askeri yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n pazar gününün ilk saatlerinde Soçi ÅŸehri sahiline 1.7 km mesafede denize çakÄ±lmasÄ± ve 92 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ilgili terör ihtimali Rus yetkililer tarafÄ±ndan geri planda tutuluyor. Rusya Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kremlin SarayÄ±’nÄ±n Sözcüsü Dimitri Peskov, “Tüm ihtimalleri deÄŸerlendiriyoruz ve kesin olarak bir ÅŸey söylemek için çok erken, ancak bildiÄŸiniz gibi terör eylemi ihtimali listenin baÅŸlarÄ±na yakÄ±n deÄŸil” diyerek bu ihtimali öncelikli olarak düÅŸünmediklerini kaydetti.

Ä°ÅžTE O Ä°HTÄ°MALLER

FSB’nin yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda “SoruÅŸturma 4 ÅŸÄ±k üzerinde duruyor. Birinci ÅŸÄ±k kalitesiz yakÄ±t. Ä°kincisi pilot hatasÄ±. Üçüncü ihtimal uçaÄŸÄ±n donanÄ±mÄ±nda meydana gelen arÄ±za. Dördüncü ihtimal ise motora yabancÄ± bir cismin etki yapmÄ±ÅŸ olmasÄ±. UçaÄŸa yönelik terörist saldÄ±rÄ± ihtimali, ÅŸu anda herhangi bir bulguya rastlanmadÄ±ÄŸÄ± için devre dÄ±ÅŸÄ± tutuluyor” denildi. Dün ilerleyen saatlerde konuÅŸan Rusya UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Maksim Sokolov ise tüm ihtimalleri ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, terör iddiasÄ±nÄ± net ÅŸekilde dÄ±ÅŸlamaktan kaçÄ±ndÄ±. Spekülasyon yapmak için erken olduÄŸunu kaydeden Sokolov, uçaÄŸÄ±n karakutularÄ±nÄ±n henüz bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti. Ancak Rusya’daki baÄŸÄ±msÄ±z gözlemciler Rusya yönetiminin düÅŸen uçakla ilgili tüm gerçekleri halkla paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. UçaÄŸÄ±n radarlarda kaybolduÄŸu pazar sabahÄ± saat 05:30 civarÄ±nda bölgede yapÄ±lan bir çekimde gökyüzündeki parlama görüntüsü de ÅŸüpheleri artÄ±rdÄ±.

3 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° SEFERBER

UçaÄŸÄ±n parçalarÄ± Soçi sahiline 1.7 mesafede denizin 25 metre derinliÄŸinde tespit edildi. DalgÄ±çlarÄ±n ifadelerine göre uçaÄŸÄ±n gövdesindeki izler bir patlamanÄ±n iÅŸareti olabilir. Sabotaj ÅŸüphesine neden olan bir diÄŸer nokta, uçaktan herhangi bir yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± gelmemesi. UçaÄŸÄ±n herhangi bir sorun yaÅŸamazken aniden infilak ettiÄŸi düÅŸüncesini güçlendiren bu durum, bir bombanÄ±n patlatÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini akla getiriyor. KurbanlarÄ±n cesetleri helikopterler, gemiler ve Ä°HA’larla aranÄ±yor. 100 kadarÄ± dalgÄ±ç 3 binden fazla kiÅŸi bu arama-kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda rol alÄ±yor.