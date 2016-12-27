Almanya'da yaÅŸayan TÃ¼rklerden flaÅŸ karar

AvrupalÄ± TÃ¼rkler kendi siyasetlerini yapmak iÃ§in Ã¶nemli bir karara imza attÄ±

Alman Demokratlar BirliÄŸi kurucularÄ±ndan iÅŸ adamÄ± Remzi Aru ve Hukukçu Ramazan AkbaÅŸ, ADD'nin Hessen, Rheinland-Pfalz ve Baden Würtemberg Eyalet örgütlenmesi kapsamÄ±nda Mannheim kentinde bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileriyle ve ADD delegeleriyle bir araya geldi. Aru ve AkbaÅŸ, Mannheim’da ‘Mekan Restaurant&Cafe’ adlÄ± restoranda sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunarak, eyalet teÅŸkilatÄ± seçimlerini takip etti. TeÅŸkilat seçimlerinden önce Divan Kurulu seçimi yapÄ±ldÄ±. Kurula, Krefeld’den Michael Hinck, Dortmund’tan Ömer DikbÄ±yÄ±k, Düsseldorf’tan Selçuk Çingi, Dortmund’dan Ahmet Çelik seçildi.Daha sonra delegelerin ve üyelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla, ADD Baden Württemberg Eyaleti teÅŸkilatÄ± kuruldu. Seçimlerde Heidelberg’de yaÅŸayan üç çocuk annesi Leyla Bulan TaÅŸkÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸa, Ludwisburg’tan Steffen Pfeifer baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na seçildi. Hessen Eyaleti ADD teÅŸkilatÄ± seçimlerinde ise, baÅŸkanlÄ±ÄŸa Yüksel Özçelik, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Cem Kara seçildi.

Rheinland-Pfalz seçimleri de Helin Gök baÅŸkan olurken, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Melike KocabaÅŸ seçildi.Alman Demokratlar BirliÄŸi kÄ±sa adÄ±yla ADD kurucusu ve baÅŸkanÄ± olan Remzi Aru, Almanya’da seçme ve seçilme hakkÄ± verilmeyen yabancÄ±larÄ±n % 50 daha az vergi ödemeleri konusunda bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±p siyasi partilere öneri olarak vereceklerini açÄ±kladÄ±.AkbaÅŸ, partisinin çalÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ADD’nin kurulmasÄ±ndan sonra ÅŸu an bölgelerdeki teÅŸkilatlanmayÄ± sürdürdüklerini belirtti.

“SADECE TÜRKLERE HÄ°TAP ETMEYECEÄžÄ°Z”

Eyalet örgütlenmesinin üç ay içerisinde sonuçlandÄ±rmak istediklerini söyleyen AkbaÅŸ, “Eyaletlerde yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n daha yaygÄ±n örgütlenmesi konusunda, diÄŸer eyaletlerde örgütlenmeyi kurup üye kaydÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±racaÄŸÄ±z’ dedi. AkbaÅŸ: ‘Åžu anda Alman Meclisinde görev yapan ve Türk kökenli diye adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z milletvekillerinin, mevcut siyasi partilerin hiç birisi AvrupalÄ± Türkleri temsil etmiyor ve edemez. Bizim ADD olarak amacÄ±mÄ±z bölmek deÄŸil ÅŸekillendirmektir. Bizler sadece Türk kökenlilere, Türklere yönelik deÄŸil aynÄ± zamanda diÄŸer uluslara mensup insanlara da hitap edeceÄŸiz” ÅŸeklinde konuÅŸtu. “Ä°lk olarak gelecek yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lacak Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seçimlerine katÄ±lmayÄ± hedefliyoruz” diyen AkbaÅŸ, ardÄ±ndan eylül ayÄ±nda olacak genel seçimlere gireceklerini ifade etti.Parti çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda bazÄ± engellemelerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran AkbaÅŸ, sosyal medya ve banka hesaplarÄ±mÄ±z kapatÄ±lÄ±yor” diye konuÅŸtu.