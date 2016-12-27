Ana Sayfa | DÃœNYA 27/12/2016 07:06

Obama Trump'Ä±n seÃ§imlerdeki rakibi ben olsam kazanÄ±rdÄ±m dedi

Obama

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, 8 KasÄ±m'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§iminde Trump'a karÅŸÄ± kendisinin rakip olmasÄ± halinde seÃ§imleri yeniden kazanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Barack Obama, CNN televizyonunda eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± David Axelrod’un sunduÄŸu “Axe Files” adlÄ± programa verdiÄŸi röportajda kendi baÅŸkanlÄ±k sürecini ve halefi Trump’a karÅŸÄ± sandÄ±k ÅŸansÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Obama, Trump’Ä±n kazandÄ±ÄŸÄ± 8 KasÄ±m seçimleri için “Bu yÄ±l yarÄ±ÅŸabilseydim seçimleri kazanabilirdim” dedi.

Trump ise Twitter üzerinden hemen Obama’ya yanÄ±t verdi, “BaÅŸkan Obama bana karÅŸÄ± kazanabileceÄŸi düÅŸünüyormuÅŸ. Böyle söylemesinde sakÄ±nca yok ama ben de hiçbir ÅŸekilde diyorum. IÅžÄ°D, ObamaCare… vs” tweetini attÄ±.

Amerikan halkÄ±nÄ±n Trump’Ä± seçmiÅŸ olmalarÄ±na raÄŸmen hâlâ kendisinin ‘yenilikçi politikalarÄ±’na destek verdiÄŸini savunan Obama ise “Ben bu vizyondan emimin, eÄŸer yeniden yarÄ±ÅŸabilseydim ve bu vizyonu anlatabilseydim Amerikan halkÄ±nÄ±n çoÄŸunluÄŸunu bu vizyonun arkasÄ±nda harekete geçirebilirdim” dedi.

CLINTON NEDEN KAYBETTÄ°

BBC Türkçe’nin aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre; Demokrat aday Hillary Clinton’Ä±n seçimi Trump’a kaybetmesi konusunda da ABD BaÅŸkanÄ±, “Kaybetmek hiçbir zaman eÄŸlenceli olmaz” yorumunu yaptÄ±.

Clinton’Ä±n seçimleri kaybetme nedenleri konusunda da görüÅŸlerini dile getiren ABD BaÅŸkanÄ±, eski dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±nÄ±n “halkÄ±n çoÄŸunluÄŸunun sesini duyamadÄ±ÄŸÄ±, özellikle ekonomik beklentiler konusunda Demokrat adayÄ±n performansÄ±nÄ±n düÅŸük kaldÄ±ÄŸÄ±” deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Demokrat baÅŸkan, “Görevdeyken raÄŸbet göreni deÄŸil de doÄŸru olduÄŸu düÅŸündüÄŸüm ÅŸeyleri yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m için gayet gururluyum. Ä°nsanlara sürekli olarak, siyasette kaybetmenin kamuoyundaki aÅŸaÄŸÄ±lanma hissini gözardÄ± etmemelerini söylüyorum” diye devam etti.

Genç kuÅŸaÄŸÄ±n “daha zeki, hoÅŸgörülü ve yaratÄ±cÄ±” olduÄŸunu ifade eden Obama, “HalkÄ±n çoÄŸunluÄŸu farklÄ±lÄ±klarÄ± ve hoÅŸgörüyü kucaklayan tek bir Amerika’yÄ± istiyor” dedi.

 

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