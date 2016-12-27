Uganda'da futbol takÄ±mÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bot alabora oldu Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

Uganda'da bir futbol takÄ±mÄ± ve taraftarlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan botun alabora olmasÄ± sonucu en az 30 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°ngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre; yaklaÅŸÄ±k 45 kiÅŸi taÅŸÄ±yan bot aÅŸÄ±rÄ± yüklüydü ve yolcularÄ±n hep birlikte bir tarafa yüklenmesi sonucu devrildi.Polis yetkilileri, 15 kiÅŸinin kurtulduÄŸunu ve ÅŸu ana dek 9 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.BBC’nin haberine göre; futbol takÄ±mÄ± Buliisa bölgesi ekiplerinden. KazanÄ±n, takÄ±m ve taraftarlarÄ±n Noel günü maçÄ± için Hoima bölgesine giderken yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.