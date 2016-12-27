ABD'li Korgeneral DAEÅž'i temizlemenin 2 yÄ±l alabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

ABD'li Korgeneral Stephen Townsend terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'in temizlenmesi iÃ§in en az 2 yÄ±la ihtiyaÃ§ olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Amerikan haber portalÄ± The Daily Beast’e konuÅŸan ABD’li Korgeneral Townsend, DEAÅž’a karÅŸÄ± yürütülen operasyonlar hakkÄ±nda bilgi verdi.Irak’Ä±n Musul ile Suriye’nin Rakka kentlerinin örgütten temizlenmesinin iki yÄ±l alabileceÄŸini belirten Townsend, spesifik bir zaman dilimi vermekten kaçÄ±ndÄ±. Townsend, IraklÄ± güvenlik güçlerinin örgüte karÅŸÄ± sahada büyük bir geliÅŸim gösterdiÄŸini ifade etti.Irak ordusunun tanklarla ÅŸehirdeki yerleÅŸim yerlerine girebildiÄŸine vurgu yapan Townsend, “Dürüst olmak gerekirse, onlarÄ± bu konuda eÄŸittiÄŸimizi düÅŸünmüyorum. Bunu muharebe esnasÄ±nda öÄŸreniyorlar.” ifadesini kullandÄ±.

ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilen Donald Trump, seçim kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda DEAÅž’Ä± yenilgiye uÄŸratacak gizli bir planÄ± olduÄŸunu belirterek, "örgütün çok çok kÄ±sa sürede" yok edilebileceÄŸi vaadinde bulunmuÅŸtu. Trump ancak bugüne kadar planÄ±na yönelik herhangi bir detaylÄ± açÄ±klamada bulunmadÄ±.Cumhuriyetçi Parti’nin önemli isimlerinden olan eski Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Newt Gingrich ise Trump’Ä±n DEAÅž’Ä± yenilgiye uÄŸratacak bir planÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Fox News kanalÄ±na açÄ±klamalarda bulunan Gingrich, "Bir stratejileri bulunduÄŸunu düÅŸünmüyorum." dedi.Gingrich Trump’Ä±n güvenlik ekibinde çok sayÄ±da emekli askerlerin bulunduÄŸuna dikkati çekerek, "Bir stratejiye ihtiyaçlarÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± biliyorlar." diye konuÅŸtu.