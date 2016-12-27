Star Wars yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l oldu

YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ± (Star Wars) filminin yÄ±ldÄ±z oyuncusu Carrie Fisher'in saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili son geliÅŸmeler ne, detaylar haberimizde

YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ± (Star Wars) filminde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Prenses Leia karakteriyle tanÄ±nan ünlü oyuncu Carrie Fisher, geçtiÄŸimiz gün uçakta kalp krizi geçirmiÅŸti. Durumu ciddiyetini koruyan Fisher’a destek mesajlarÄ± yaÄŸÄ±yor. Star Wars serisinde baÅŸrol Luke Skywalker’Ä± canlandÄ±ran Mark Hamill, “Eve dönmeni bekliyorum” tweeti atarken, Leia’nÄ±n beyazperdedeki aÅŸkÄ± Han Solo karakterine can veren Harrison Ford ise Hollywood Reporter’a verdiÄŸi röportajda “Sevgili dostumdan gelen haberler beni ÅŸoka soktu ve çok üzdü. DualarÄ±m Carrie, ailesi ve arkadaÅŸlarÄ±yla” açÄ±klamasÄ±nda bulundu. Star Wars’un ünlü robotu C-3PO’yu canlandÄ±ran oyuncu Anthony Daniels Twitter üzerinden “Noel’den dileÄŸim galaksinin en sevdiÄŸi prensesin aramÄ±za dönmesi” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.