Danimarka ÅŸehitleri andÄ± terÃ¶rÃ¼ lanetledi

Danimarka'nÄ±n baÅŸkenti Kopenhagâ€™da Ä°skandinavya TÃ¼rk Federasyonu tarafÄ±ndan organize edilen "Åžehitleri Anma ve TerÃ¶re Lanet" mitingine Ã§ok sayÄ±da TÃ¼rk vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±

Türkiye'nin Kopenhag BüyükelçiliÄŸi önünde yerel saatle 14.00 sularÄ±nda toplanan binlerce kiÅŸi, BeÅŸiktaÅŸ ve Kayseri'de meydana gelen hain saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±nadÄ±. AzerbaycanlÄ±larÄ±n ve Kuzey IraklÄ± Türkmenlerin de destek verdiÄŸi mitingde Suriye'nin El Bab kasabasÄ±nda ÅŸehit olan Türk askerleri de anÄ±ldÄ±.

Gösteriye Türk Diyanet VakfÄ±na baÄŸlÄ± bazÄ± camilerin görevlileri, sivil toplum temsilcileri ve AvrupalÄ± Türk Demokratlar BirliÄŸi (UETD) Danimarka BaÅŸkanÄ± Fatih Alev katÄ±ldÄ±.

Danimarka Meteoroloji Enstitüsünün ülkede ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸi yönündeki uyarÄ±lara aldÄ±rmayan binlerce kiÅŸi ellerinde Türkiye, Azerbaycan ve Irak Türkmen Cephesi bayraklarÄ±yla "Åžehitler ölmez, vatan bölünmez", "polise kalkan eller kÄ±rÄ±lsÄ±n" ÅŸeklinde sloganlar attÄ±.

Ä°skandinav ülkeleri gerçekleri görmeli

Türkçe ve Danca terörü kÄ±nayan bir bildirinin de okunduÄŸu mitinge iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulunan Ä°skandinavya Türk Federasyonu EÅŸ BaÅŸkanÄ± BahadÄ±r Güler, terör örgütlerinin Ä°skandinavya'da rahatlÄ±kla propaganda yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.

Güler, "Ä°ÅŸin en acÄ± tarafÄ± ise Türkiye’de ve OrtadoÄŸu’da, dünyanÄ±n baÅŸka bölgelerinde vahÅŸice kan döken PKK, DEAÅž gibi terör örgütlerinin taraftarlarÄ±, Avrupa ülkelerinde, özellikle Ä°skandinavya’da rahatlÄ±kla propaganda yapabilmekte, halktan zorla para toplayabilmektedir. Bu paralar silah olarak PKK, DEAÅž gibi terör örgütlerinin elinde masum insanlarÄ±n canÄ±nÄ± almaktadÄ±r. Özellikle Ä°skandinav ülkeleri, bir an önce gerçekleri görmeli, özellikle PKK’nÄ±n ekonomik faaliyetlerine, propaganda çalÄ±ÅŸmalarÄ±na dur demelidir. Ä°skandinavya’da huzur içinde yaÅŸayan insanlarÄ±n huzurlarÄ±nÄ±n bozulmasÄ±na meydan vermemelidir." ifadelerini kullandÄ±.

Terör örgütlerinin hedeflediÄŸi kardeÅŸ kavgasÄ±na izin verilmeyeceÄŸini belirten Güler, "Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez’i, kÄ±saca kim kendisini nasÄ±l ifade ederse etsin, Türk bayraÄŸÄ± altÄ±nda birbirimizi kucaklayacak, bin yÄ±llÄ±k kardeÅŸliÄŸimizin gücünü bu vatan hainlerine göstereceÄŸiz." dedi.

Elçilik binasÄ± önünde açÄ±lan Türk bayraÄŸÄ± etrafÄ±nda toplanan çocuklar ise Kayseri’de ÅŸehit düÅŸen askerlerin isimlerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu dövizleri taÅŸÄ±dÄ±. Megafondan ÅŸehitlerin isimleri okunduktan sonra binlerce kiÅŸi "burada" ÅŸeklinde seslendi, Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu ve saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.

Anma eylemi, Taastrup Yunus Emre Camisi Din Görevlisi Cemalettin Cüni’nin ÅŸehitler için okuduÄŸu duanÄ±n ardÄ±ndan sona erdi.