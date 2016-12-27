Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman Fransa'daki Yahudilere seslendi

Fransa'nÄ±n OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸ sÃ¼recini yeniden canlandÄ±rmak Ã¼zere gelecek ay uluslararasÄ± bir konferans dÃ¼zenlenmesine tepki gÃ¶steren Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, Fransa'daki Yahudileri Ã¼lkeyi terk edip Ä°srail'e yerleÅŸmelerini belirtti.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre Liberman, "Belki de bu, Fransa'daki Yahudilere 'burasÄ± sizin yurdunuz deÄŸil, topraÄŸÄ±nÄ±z deÄŸil, Fransa'yÄ± terk edin ve Ä°srail'e gelin' demenin tam zamanÄ±dÄ±r. Bu, bu komploya karÅŸÄ± verilecek tek cevaptÄ±r" ifadesini kullandÄ±.

"TEK AMAÇ Ä°SRAÄ°L'Ä°N Ä°MAJINI ZEDELEMEK"

"Yahudi kalmayÄ±, çocuklarÄ±nÄ±zÄ±n ve torunlarÄ±nÄ±zÄ±n Yahudi kalmasÄ±nÄ± istiyorsanÄ±z Fransa'yÄ± terketmeli ve Ä°srail'e göç etmelisiniz" diyen Liberman, Fransa'da seçimlere az bir zaman kala barÄ±ÅŸ konferansÄ± düzenlemenin yerinde olmayacaÄŸÄ±nÄ± savundu. Liberman, konferansÄ±n tek amacÄ±nÄ±n Ä°srail'in güvenliÄŸini sarsmak ve imajÄ±nÄ± zedelemek olduÄŸunu öne sürdü. Ä°srail Yahudi AjansÄ±'na göre, Avrupa'da yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 500 bin Yahudi bulunuyor. Bunlardan 600 bini ise Fransa'da yaÅŸÄ±yor.

Ä°SRAÄ°L'Ä°N YASA DIÅžI YERLEÅžÄ°M YERLERÄ°

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi, Ä°srail'den yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸimlerine son vermesini isteyen bir karar geçirmiÅŸ, ABD de oylamada kararÄ± veto etmek yerine çekimser kalmÄ±ÅŸtÄ±