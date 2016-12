Amerika'da aÃ§Ä±lan sarÄ±l bana adlÄ± iÅŸyerinin aÃ§Ä±lma fikri herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor

Amerika'da "Cuddle Up To Me " adlı işyeri 1 saati 60 dolara müşterilerinin sarılma ihtiyaçlarını gideriyor.

Amerika'da "Cuddle Up To Me " yani "Sarıl Bana" adı ile açılan iş yeri ilk haftasında 10 bin müşteri sayısına ulaştı. İş yerinde müşteriler bir saat boyunca sarılma ihtiyaçlarını 60 dolara gideriyorlar.

MÜŞTERİLER İSTERSE SAÇLARI DA OKŞANIYOR

İş yerine giden müşteriler, bir saat boyunca iş yerinin profesyonel çalışanları ile istedikleri şekilde sarılıyorlar ve bu profesyonel çalışanlar, müsterilerin istedikleri halde saçlarını okşuyorlar ve ele ele tutuşuyorlar.

SARILACAK KİMSEYİ BULAMAYINCA AKLINA GELMİŞ

İş yeri sahibi Samantha Hess böyle bir iş yeri kurma fikrinin aklına bir gün şiddetli bir şekilde sarılma ihtiyacı duyduğu halde sarılacak kimse bulamadığı zaman geldiğini söyledi.