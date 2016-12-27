Amerika'da aÃ§Ä±lan sarÄ±l bana adlÄ± iÅŸyerinin aÃ§Ä±lma fikri herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor

Amerika'da "Cuddle Up To Me " adlÄ± iÅŸyeri 1 saati 60 dolara mÃ¼ÅŸterilerinin sarÄ±lma ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gideriyor.

Amerika'da "Cuddle Up To Me " yani "SarÄ±l Bana" adÄ± ile açÄ±lan iÅŸ yeri ilk haftasÄ±nda 10 bin müÅŸteri sayÄ±sÄ±na ulaÅŸtÄ±. Ä°ÅŸ yerinde müÅŸteriler bir saat boyunca sarÄ±lma ihtiyaçlarÄ±nÄ± 60 dolara gideriyorlar.

MÜÅžTERÄ°LER Ä°STERSE SAÇLARI DA OKÅžANIYOR

Ä°ÅŸ yerine giden müÅŸteriler, bir saat boyunca iÅŸ yerinin profesyonel çalÄ±ÅŸanlarÄ± ile istedikleri ÅŸekilde sarÄ±lÄ±yorlar ve bu profesyonel çalÄ±ÅŸanlar, müsterilerin istedikleri halde saçlarÄ±nÄ± okÅŸuyorlar ve ele ele tutuÅŸuyorlar.

SARILACAK KÄ°MSEYÄ° BULAMAYINCA AKLINA GELMÄ°Åž

Ä°ÅŸ yeri sahibi Samantha Hess böyle bir iÅŸ yeri kurma fikrinin aklÄ±na bir gün ÅŸiddetli bir ÅŸekilde sarÄ±lma ihtiyacÄ± duyduÄŸu halde sarÄ±lacak kimse bulamadÄ±ÄŸÄ± zaman geldiÄŸini söyledi.