Yolsuzluk skandalÄ±yla sarsÄ±lan Saenuri Partisi'nde toplu istifa

Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hye'nin adÄ±nÄ±n yolsuzluk skandalÄ±na karÄ±ÅŸmasÄ± Ã¼zerine Saenuri Partisi'nde toplu istifalar baÅŸladÄ±. Ä°ktidar partisinden istifa eden 29 milletvekili yeniden parti kuracaklarÄ±nÄ± duyurdu.

Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hye'nin yolsuzluk skandalÄ±na karÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yetkilerinin elinden alÄ±nmasÄ±, baÄŸlÄ± olduÄŸu Saenuri Partisi'nde yaprak dökümü baÅŸlattÄ±. HalkÄ±n güvenini büyük oranda kaybeden muhafazakar partinin milletvekilleri istifa ederken, yeni parti hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±.

YENÄ° PARTÄ° KURACAKLAR

Ä°ktidar partisinden istifa eden 29 milletvekili, 24 Ocak'ta "Reform için Yeni Muhafazakar Parti" adÄ±yla yeni bir parti kuracaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Saenuri'den ay baÅŸÄ±nda ayrÄ±lan milletvekili Kim Yong-tae de yeni kurulacak bu partiye katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TOPLU Ä°STÄ°FA DEMOKRAT PARTÄ°'NÄ°N GERÄ°SÄ°NE DÜÅžÜRDÜ

Toplu istifanÄ±n ardÄ±ndan Saenuri'nin parlamentodaki sandalye sayÄ±sÄ± 99'a indi ve iktidar partisi, 121 sandalyesi olan Demokrat Parti'nin gerisine düÅŸtü.

GÜVEN KAYBETTÄ°

Yonhap ajansÄ±na göre, gruptan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Eski Devlat BaÅŸkanÄ± Park destekçileri, muhafazakarlÄ±ÄŸÄ±n gerçek deÄŸerlerini unutmuÅŸ ve sonuç olarak insanlarÄ±n güvenini kaybetmiÅŸtir." ifadesine yer verildi.Yeni parti, Saenuri ve Park yönetimine inancÄ±nÄ± yitirmiÅŸ muhafazakar seçmeni kazanmayÄ± hedefliyor.

BAÅžBAKANLIK DEVREDÄ°LDÄ°

Güney Kore Parlamentosu, ülkede patlak veren Choi skandalÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 9 AralÄ±k'ta, Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hye hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸ ve Park'Ä±n yetkileri geçici olarak BaÅŸbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmiÅŸti. Devlet BaÅŸkanÄ± Park ise, 2018'de tamamlanacak görev süresini beklemeyeceÄŸini ve istifa edeceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

YENÄ° SEÇÄ°M Ä°ÇÄ°N MAHKEME KARARI BEKLENÄ°YOR

Mahkeme Park'Ä±n aleyhine karar verirse AralÄ±k 2017'de yapÄ±lmasÄ± planlanan seçim için yeni tarih belirlenmesi gerekecek. Yasa gereÄŸince, genel seçimlerin devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n istifa etmesinden veya görevden alÄ±nmasÄ±ndan sonraki 60 gün içinde yapÄ±lmasÄ± gerekiyor.a