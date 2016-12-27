Rusya'dan uÃ§ak kazasÄ± sonrasÄ±nda flaÅŸ karar

Rusya, 92 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazanÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nemli bir karar aldÄ± ve tÃ¼m Tupolev-154 tipi uÃ§aklarÄ±n uÃ§uÅŸunu durdurma kararÄ± aldÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Suriye'ye giderken Soçi açÄ±klarÄ±nda düÅŸen uçaÄŸÄ±n ana karakutusu, kÄ±yÄ±dan bin 700 metre uzaklÄ±kta ve 17 metre derinlikte bulundu. Karakutunun en yakÄ±n zamanda deÅŸifre ve inceleme iÅŸlemleri için Moskova'ya gönderileceÄŸi bildirildi.

Öte yandan Ä°nterfaks ajansÄ±nÄ± kaynak gösteren Reuters'Ä±n haberine göre Rusya, uçaÄŸÄ±n düÅŸme nedeni belli olana kadar, tüm Tupolev-154'lerin uçuÅŸunu durdurdu.

KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nu da taÅŸÄ±yan uçakta kurtulan olmamÄ±ÅŸtÄ±. Pazar gününden bu yana arama operasyonu yürüten Rusya, uçaÄŸÄ±n gövde parçalarÄ±nÄ±n 27 metre derinlikten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Rusya kazada yaÅŸamÄ±nÄ± kaybedenler için dün yas ilan etmiÅŸti.

Rus yetkililer, ÅŸu ana kadar yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalarda, terör saldÄ±rÄ±sÄ± ihtimalini dÄ±ÅŸlayarak, uçaÄŸÄ±n pilot hatasÄ± ya da teknik arÄ±za nedeniyle düÅŸtüÄŸünün tahmin edildiÄŸini belirttiler.

Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'dan havalanan Tupolev-154 tipi uçaÄŸÄ±n Soçi'de yakÄ±t ikmali yaptÄ±ktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanÄ±yordu. Uçak, Rusya'nÄ±n Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yÄ±l konseri vermek için giden koro üyelerini taÅŸÄ±yordu.