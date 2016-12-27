ABD SÄ±rp Cumhuriyeti'nin CumhurbaÅŸkanÄ± Milorad Dodik'e vize vermedi

SÄ±rp Cumhuriyeti'nin CumhurbaÅŸkanÄ± Milorad Dodik'in ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yemin tÃ¶renine gitmek iÃ§in talep ettiÄŸi vize bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik tarafÄ±ndan reddedildi.

Bosna-Hersek'i oluÅŸturan iki özerk cumhuriyetten biri olan SÄ±rp Cumhuriyeti'nin CumhurbaÅŸkanÄ± Milorad Dodik'in, yeni BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n yemin törenine gitmek için talep ettiÄŸi vize, ABD'nin Saraybosna BüyükelçiliÄŸi, tarafÄ±ndan reddedildi. BosnalÄ± SÄ±rp Televizyonu RTRS'ye konuÅŸan Milorad Dodik, ABD'nin seçilmiÅŸ baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yemin törenine katÄ±lmak üzere davetiye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ABD'nin Saraybosna BüyükelçiliÄŸi'nin diplomatik vize talebine olumsuz cevap verdiÄŸini söyledi.

'CUMHURBAÅžKANI' OLARAK BAHSEDÄ°LÄ°YOR

Trump'Ä±n seçim kampanyasÄ±nda çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan biri tarafÄ±ndan gönderildiÄŸi anlaÅŸÄ±lan davetiyede BosnalÄ± SÄ±rp lider Dodik'ten sadece "CumhurbaÅŸkanÄ±" olarak bahsedildiÄŸi görülüyor.

'SARAYBOSNA BÜYÜKELÇÄ°SÄ°NÄ° RAHATSIZ ETMÄ°Åž OLABÄ°LÄ°R'

Trump'Ä±n yemin töreninde Bosna-Hersek'i temsil edecek baÅŸka bir üst düzey ismin yer almayacak olmasÄ±nÄ±n ABD'nin Saraybosna Büyükelçisini rahatsÄ±z ettiÄŸi ve ayrÄ±lÄ±kçÄ± liderin diplomatik vize talebinin reddinde bu hususun etkili olduÄŸu ileri sürülüyor.

2018'DE BAÄžIMSIZLIK REFERANDUMU

Bosna Hersek'te idari sistemin fonksiyonel olmadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla SÄ±rplarÄ±n yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± SÄ±rp Cumhuriyeti'nin Bosna'dan ayrÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savunan Dodik'in liderliÄŸini üstlendiÄŸi BaÄŸÄ±msÄ±z Sosyal Demokratlar Ä°ttifakÄ± (SNSD) Partisi, geçtiÄŸimiz yÄ±l yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± deklarasyonda 2018'de bir baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu gerçekleÅŸtirmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± ilan etmiÅŸti.

AYRILIKÇI POLÄ°TÄ°KALARA TEPKÄ°

ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Maureen Cormack'Ä±n BosnalÄ± SÄ±rp liderin diplomatik vize talebini reddetmesi, ABD'nin Dodik'in Bosna-Hersek'in merkezi otoritesine meydan okuyan ayrÄ±lÄ±kçÄ± politikalarÄ±na tepkisi olarak okunuyor.