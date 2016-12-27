Rusya Suriye'deki muhalifleri destekleyen ABD'yi hedef aldÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin Suriye'deki silah tedariÄŸinin dÃ¼ÅŸmanca bir davranÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirterek, bunun kendileri iÃ§in tehdit oluÅŸturduÄŸunu sÃ¶yledi.

ABD'nin Suriye'deki silah tedariÄŸinin düÅŸmanca bir davranÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirten Moskova yönetimi, eylemin Rus savaÅŸ uçaklarÄ± ve Ordu mensuplarÄ± için doÄŸrudan bir tehdit olduÄŸunu duyurdu. Rusya, söz konusu açÄ±klamayla Washington'Ä±n Suriyeli muhaliflere silah tedariÄŸindeki kÄ±sÄ±tlamalarÄ± kolaylaÅŸtÄ±rma kararÄ±nÄ± hedef alÄ±yor.Suriye'deki Åžam rejiminin en önemli koruyucusu Rusya, verdiÄŸi destekle iç savaÅŸÄ±n en önemli kenti Halep'ten muhaliflerin çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Elindeki tek uçak gemisi de dahil birçok savaÅŸ gemisini Suriye Lazkiye'deki üsse gönderen Moskova, ayrÄ±ca S-300 füze sistemini de geçtiÄŸimiz aylarda bölgeye konuÅŸlandÄ±rdÄ±.Geçen hafta Moskova'da buluÅŸan Türkiye, Rusya ve Ä°ran dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±, Suriye'de kalÄ±cÄ± ateÅŸkes için mutabakata varmÄ±ÅŸtÄ±. AteÅŸkese garantör olmaya hazÄ±rlanan üç ülkenin bir sonraki buluÅŸmasÄ±, gelecek ay Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da olacak.

Ä°Ç SAVAÅžTA 6. YILA GÄ°RÄ°LÄ°YOR

Suriye'deki iç savaÅŸ, altÄ±ncÄ± yÄ±lÄ±na girmek üzere. HalihazÄ±rda ülke dört parçaya ayrÄ±lmÄ±ÅŸ durumda, rejim güney bölgeleri, muhalifler batÄ±yÄ±, terör örgütü YPG kuzeyi ve terör örgütü IÅžÄ°D doÄŸuyu kontrol ediyor. Türkiye'nin desteklediÄŸi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri aynÄ± zamanda Cerablus-Afrin arasÄ±ndaki hattÄ± güneydeki El Bab'a kadar elinde tutuyor.Yüzbinlerce insanÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi iç savaÅŸta, milyonlarca Suriyeli de ülkesini terk etmek zorunda kaldÄ±. Ülkedeki gösteriler, Mart 2011'de baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.