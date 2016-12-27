Kuzey Kore liderinden yÄ±lbaÅŸÄ± hamlesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un Ã¼lke genelinde yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±na yasak koydu

India Times'Ä±n haberine göre, Kim, Kuzey Kore'de halkÄ±n Ä°sa'yÄ± unutup yerine babaannesine tapÄ±nmasÄ± için yeni yÄ±l kutlamalarÄ±na yasak getirdi.Babannesi Kim Jong-Suk'un, 1919 yÄ±lÄ±nda, HÄ±ristiyanlarÄ±n kutladÄ±ÄŸÄ± Noel arifesinde doÄŸduÄŸunu hatÄ±rlatan Kim, halktan Ä°sa'ya deÄŸil babaannesine tapÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.Japon karÅŸÄ±tÄ± bir gerilla olan, komünist aktivist Kim Jong-Suk, "Devrimin Kutsal Annesi" olarak biliniyor.