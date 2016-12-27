Berlin'den barÄ±ÅŸ iÃ§in yola Ã§Ä±kanlarÄ±n hedefi Halep'e varmak

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'den Halep'e 300 kiÅŸilik grup barÄ±ÅŸ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdi

AralarÄ±nda göçmenlerin de bulunduÄŸu 300 kiÅŸi, Suriye'deki savaÅŸa dikkat çekmek için dün beyaz bayraklarla Berlin'den Halep'e doÄŸru yürüyüÅŸe geçti.

Aktivistler, Avrupa'ya ulaÅŸmak için göçmenlerin kullandÄ±ÄŸÄ± güzergahÄ±, tersten yürüyerek Suriye'ye ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸacaklar.

Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'dan "#CivilMarchForAleppo" (Halep Ä°çin Sivil YürüyüÅŸ) etiketiyle duyurulan etkinliÄŸe yol boyunca toplam üç bin kiÅŸinin destek vermesi bekleniyor.

Bu kiÅŸilerden kimileri bir kaç günlüÄŸüne, bazÄ±larÄ±ysa bir kaç saatliÄŸine yürüyüÅŸe katÄ±lacak. 50 kiÅŸilik bir grupsa, yaklaÅŸÄ±k üç bin kilometrelik yolun tamamÄ±nÄ± yürüyerek Halep'e ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸacak.

Yolculuk dört ay sürecek. YürüyüÅŸ için kimi eylemciler iÅŸlerinden ayrÄ±ldÄ±, kimileriyse iÅŸlerini yol boyunca uzaktan yürütmeye çalÄ±ÅŸacaklar.

EtkinliÄŸin basÄ±n sorumlusu Sebastian Olenyi BBC Türkçe'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Åžu anki durumu kabul etmemiz mümkün deÄŸil" diyerek harekete geçtiklerini söyledi.

"Hükümetler ellerinden geleni yapmÄ±yorlar" diyen Oleyni, amaçlarÄ±nÄ±n Suriye'deki duruma dikkat çekerek, uluslararasÄ± toplumu Suriye'de barÄ±ÅŸçÄ±l çözüme çaba harcamaya zorlamak olduÄŸunu belirtti.

Olenyi "Halep'te ateÅŸkesin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sivillerin büyük çoÄŸunluÄŸunun tahliye edildiÄŸini ve bu yürüyüÅŸün hâlâ anlamlÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorusuna ise, "Hem Halep'te hem de Suriye'nin diÄŸer kentlerinde hâlâ gÄ±daya ve suya eriÅŸimi olmayan siviller var. Ä°nsanlarÄ±n yardÄ±ma ihtiyacÄ± var" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Eylemciler Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovenya, HÄ±rvatistan, SÄ±rbistan, Makedonya, Yunanistan ve Türkiye üzerinden Halep'e gitmeyi amaçlÄ±yor. YanlarÄ±nda Suriyeli göçmenlerin ailelerine teslim edilmesi için yazdÄ±klarÄ± not defterlerini de taÅŸÄ±yorlar. Ancak Suriye'de çatÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n sürmesi durumunda yürüyüÅŸ Türkiye'de son bulacak.

Olenyi "KoÅŸullar el verirse Suriye'ye gireceÄŸiz. Ama etkinliÄŸimizin baÅŸarÄ±sÄ± Suriye'ye girip girmememize baÄŸlÄ± deÄŸil. OrasÄ± bir savaÅŸ bölgesi ve hayatÄ±mÄ±zÄ± tehlikeye atacak bir ÅŸey yapmayacaÄŸÄ±z" dedi.

Rusya ve Türkiye'nin öncülüÄŸünde varÄ±lan anlaÅŸma sonucu, bu ay içerisinde BeÅŸar Esad yönetimi ve silahlÄ± muhalifler arasÄ±nda ateÅŸkes ilan edilmiÅŸ ve kuÅŸatma altÄ±ndaki DoÄŸu Halep'ten muhalifler ve siviller tahliye edilmiÅŸti.

BeÅŸar Esad yönetimi, geçen hafta tahliyelerin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Halep'in tamamen hükümetin kontrolüne geçtiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Suriye'de altÄ± yÄ±ldÄ±r süren savaÅŸta 400 binden fazla insanÄ±n öldüÄŸü tahmin ediliyor.

Almanya'da geçen hafta Noel pazarÄ±nda meydana gelen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± göçmenler yeniden gündeme gelmiÅŸ, hem göçmenleri destekleyen hem de karÅŸÄ±tÄ± gruplar protesto gösterisi düzenlemiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe