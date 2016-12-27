Ana Sayfa | DÃœNYA 27/12/2016 19:36

KocasÄ±ndan ayrÄ± seyahate Ã§Ä±ktÄ± diye kadÄ±nÄ± infaz ettiler


Afganistan'Ä±n Sar-e Pul vilayetinde kocasÄ±ndan ayrÄ± seyahete giden 30 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ± taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kafasÄ±nÄ± keserek infaz etti.

Vilayetin Litti köyünde yaÅŸanan olayda kadÄ±nÄ±n kocasÄ± yanÄ±nda deÄŸilken seyahat ettiÄŸi gerekçesi ile infaz edildiÄŸi ifade edilirken, Sar e Pul vilayeti kadÄ±n haklarÄ± bakanlÄ±ÄŸÄ± temsilcisi de olayÄ± doÄŸrulayarak Taliban'Ä±n kadÄ±nÄ± infaz ettiÄŸini öÄŸrendiklerini söyledi. Bölge Taliban kontrolünde olduÄŸundan olayÄ±n sorumlularÄ± hakkÄ±nda bir iÅŸlem yapÄ±lamazken, Taliban olayÄ±n kendilerine baÄŸlÄ± gruplar tarafÄ±ndan yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

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