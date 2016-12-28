MÄ±sÄ±r'Ä±n Akdeniz'deki karasularÄ±nda doÄŸal gaz aranacak

MÄ±sÄ±r ile Ä°talya arasÄ±nda, MÄ±sÄ±r'Ä±n karasularÄ±nda doÄŸal gaz arama anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

MÄ±sÄ±r Petrol ve Madeni Kaynaklar BakanÄ± TarÄ±k el-Molla, baÅŸkent Kahire'de düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°talyan petrol ve gaz ÅŸirketi Eni ile MÄ±sÄ±r'Ä±n Akdeniz'deki karasularÄ±nda yer alan "Zuhr" doÄŸalgaz yataÄŸÄ±nda arama faaliyetleri için anlaÅŸma imzaladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Molla, AÄŸustos 2015'te bulunan Akdeniz'deki en büyük doÄŸalgaz yataÄŸÄ± Zuhr'da, yaklaÅŸÄ±k 30 trilyon ayak küp (yaklaÅŸÄ±k 2,7871 trilyon metreküp) doÄŸalgaz rezervi olduÄŸunun tahmin edildiÄŸini dile getirdi.Arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk çeyreÄŸinde baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Molla, doÄŸal gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra petrol de bulunmasÄ± durumunda bu bölgenin "asrÄ±n kuyusu" olacaÄŸÄ±na dikkati çekti.