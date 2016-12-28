Putin'e bir ÅŸok daha Kremlin'in kara kutusu arabasÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu

Rusya'dan bir kÃ¶tÃ¼ haber daha bu sabah geldi. 'Kremlin'in kara kutusu' denilen iÅŸ adamÄ± Oleg Erovinkin arabasÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulundu. Putin'e yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek, bu suikastÄ±n arkasÄ±nda CIA'in yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Suikast, cinayet ve tuhaf kazalar Rusya'nÄ±n peÅŸini bÄ±rakmÄ±yor. Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikasta kurban gitmesi, DÄ±ÅŸiÅŸleri'nde çalÄ±ÅŸan diplomat Petri PolÅŸikov'un evinde ölü bulunmasÄ±, önemli operasyonlara ÅŸahitlik ettiÄŸi düÅŸünülen NATO Denetçisi Yves Chandelon'un baÅŸÄ±ndan vurulmasÄ± ve KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nu taÅŸÄ±yan uçaÄŸÄ±n Karadeniz'e düÅŸmesinin ardÄ±ndan ÅŸimdi de Rus enerji devi Rosneft'in ikinci adamÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti. Åžirketin baÅŸkanÄ± Ä°gor Seçin'in saÄŸ kolu olan Oleg Erovinkin'in cansÄ±z bedeni arabasÄ±nda bulundu. Eski Rus istihbarat generali olan Erovinkin, 'Kremlin sÄ±rlarÄ±nÄ±n koruyucusu' olarak biliniyordu.

FSB GENERALÄ°

Star'da yer alan habere göre, dört senedir Seçin'in yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Oleg Erovinkin, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin göreve geldikten sonra kendi etrafÄ±ndaki ÅŸirketlerin yönetimi için atadÄ±ÄŸÄ± baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan biriydi. Novaya Gazeta'dan Andrey Lipski'nin 'istihbarat çeperi' olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 'enerji ÅŸirketlerinin ajan kökenli ikinci adamlarÄ±', Kremlin'e danÄ±ÅŸmadan talimat verebilecek düzeyde kiÅŸilerden oluÅŸuyor. Kendisinin de bu çeperde bulunduÄŸu bilinen Erovinkin'in cinayetinin doÄŸrudan Putin'e verilen bir mesaj olduÄŸu ve iÅŸin arkasÄ±nda CÄ°A olduÄŸu düÅŸünülüyor.

CIA'Ä°N HEDEFÄ°YDÄ°

Eski Rus ajanÄ± Erovinkin üzerinden Ä°gor Seçin ve Moskova yönetimine mesaj verildiÄŸi tahmin ediliyor. 2003 yÄ±lÄ±nda BatÄ± ve ABD ile yakÄ±n iliÅŸkileriyle bilinen Mihail Khodorkvski, Yukos isimli petrol ÅŸirketinin ödenmemiÅŸ vergi borçlarÄ± nedeniyle tutuklandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada JSC Rosneft'in baÅŸÄ±nda olan Seçin'i kendisine kumpas kurmakla suçlamÄ±ÅŸtÄ±. Khodorkvski'nin ÅŸirketi parçalar halinde tasfiye edildikten sonra AÄŸustos 2006 tarihinde iflas etmiÅŸti. BatÄ± yanlÄ±sÄ± Khodorkvski'nin çöküÅŸünün ardÄ±ndan ABD, Seçin'i hedef tahtasÄ±na oturtmuÅŸtu. 20 Mart 2014'te Washington yönetimi Rosneft BaÅŸkanÄ± Ä°gor Seçin'e 'Ukrayna'daki olaylarda parmaÄŸÄ± olduÄŸu' gerekçesiyle yaptÄ±rÄ±m uygulamÄ±ÅŸtÄ±.

AVRUPALI IRKÇILARIN MALÄ° KAYNAÄžI

ArabasÄ±nda ölü bulunan eski istihbaratçÄ± Oleg Erovinkin'in çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± enerji devi Rosneft, Rusya'nÄ±n AvrupalÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lara kredi sunarken kullandÄ±ÄŸÄ± ÅŸirketlerden biri. FransÄ±z aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± parti Ulusal Cephe'ye 9 milyon avro yollayan banka First Czech-Russian Bank ile Rosneft arasÄ±ndaki iliÅŸki bir hayli ilginç. Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± Ulusal Cephe'ye para aktaran bankanÄ±n yüzde 94 hissesine sahip olan enerji ÅŸirketi Stroytransgaz aynÄ± zamanda Erovinkin'in çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Rosneft ile ortak. Bu her iki ÅŸirketin ikinci adamlarÄ± ise Putin'e yakÄ±n eski ajanlardan oluÅŸuyor.

TILLERSON Ä°LE ARASI Ä°YÄ°YDÄ°

WashIngton'Ä±n 2014 yÄ±lÄ±nda Ukrayna'daki karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± körüklediÄŸi bahanesiyle hakkÄ±nda yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±ÄŸÄ± Rosneft BaÅŸkanÄ± Ä°gor Seçin'in Trump yönetimiyle arasÄ± gayet iyi. YaptÄ±rÄ±mlar arasÄ±nda seyahat ve AmerikalÄ± ÅŸirketlerle ticaret yasaÄŸÄ± bulunmasÄ±na raÄŸmen, Seçin ile Trump'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n üst düzey yöneticisi olduÄŸu Exxon Mobil arasÄ±nda büyük bir ortaklÄ±k mevcut. Tillerson DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± seçildikten sonra Seçin, BatÄ± medyasÄ± tarafÄ±ndan en güçlü iÅŸ adamlarÄ±ndan biri olarak gösteriliyordu.