DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotlarÄ±nÄ±n konuÅŸmalarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Rusya'da hafta sonunda Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen askeri uÃ§akta geÃ§en son diyaloglar ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Büyük ihtimalle pilot hatasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülen olayda, KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nun üyelerini de taÅŸÄ±yan Tupolev-154 tipi uçak, Suriye'ye giderken Soçi açÄ±klarÄ±nda düÅŸmüÅŸtü.
Uçaktaki 92 kiÅŸinin de hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi olayÄ±n ardÄ±ndan pilotlar arasÄ±nda geçen son diyalog yayÄ±mlandÄ±. Rus medyasÄ±nda çÄ±kan haberlere göre, kaptan pilot ve ikinci pilot arasÄ±nda geçen konuÅŸma ÅŸöyle:
- Sürat 300.
- Ä°niÅŸ takÄ±mlarÄ± alÄ±ndÄ± kaptanÄ±m.
- Oh, kahretsin!
(UyarÄ± sesi)
- Flaplar, lanet olasÄ±! Kahretsin!
- Altimetre!
- Biz...
(Yere yaklaÅŸma ikazÄ±)
- KaptanÄ±m düÅŸüyoruz!
Tu-154 tipi uçaÄŸÄ±n mürettebat dahil 92 yolcusu olduÄŸu bilinirken, Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± kazada kurtulan kimse olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Öte yandan Rus uçaÄŸÄ±na ait ikinci kara kutunun da bulunduÄŸu açÄ±klandÄ±.