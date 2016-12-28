DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotlarÄ±nÄ±n konuÅŸmalarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, YPG ve PYD'ye silah saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, DEAÅž'Ä± desteklemedikleri de belirttiler.