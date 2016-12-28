Ana Sayfa | DÃœNYA 28/12/2016 11:17

DÃ¼ÅŸen Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotlarÄ±nÄ±n konuÅŸmalarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

dÃ¼ÅŸen rus uÃ§aÄŸÄ±

Rusya'da hafta sonunda Karadeniz'e dÃ¼ÅŸen askeri uÃ§akta geÃ§en son diyaloglar ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Büyük ihtimalle pilot hatasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülen olayda, KÄ±zÄ±l Ordu Korosu'nun üyelerini de taÅŸÄ±yan Tupolev-154 tipi uçak, Suriye'ye giderken Soçi açÄ±klarÄ±nda düÅŸmüÅŸtü.

Uçaktaki 92 kiÅŸinin de hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi olayÄ±n ardÄ±ndan pilotlar arasÄ±nda geçen son diyalog yayÄ±mlandÄ±. Rus medyasÄ±nda çÄ±kan haberlere göre, kaptan pilot ve ikinci pilot arasÄ±nda geçen konuÅŸma ÅŸöyle:

- Sürat 300.

- Ä°niÅŸ takÄ±mlarÄ± alÄ±ndÄ± kaptanÄ±m.

- Oh, kahretsin!

(UyarÄ± sesi)

- Flaplar, lanet olasÄ±! Kahretsin!

- Altimetre!

- Biz...

(Yere yaklaÅŸma ikazÄ±)

- KaptanÄ±m düÅŸüyoruz!

Tu-154 tipi uçaÄŸÄ±n mürettebat dahil 92 yolcusu olduÄŸu bilinirken, Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± kazada kurtulan kimse olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Öte yandan Rus uçaÄŸÄ±na ait ikinci kara kutunun da bulunduÄŸu açÄ±klandÄ±.

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