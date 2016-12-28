Donald Trump Twitter'da kendine neden teÅŸekkÃ¼r etti

Donald Trump, ABD TÃ¼ketici GÃ¼ven Endeksi'nin son 15 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek rakamlarÄ± olarak aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilginÃ§ bir paylaÅŸÄ±mda bulundu

AmerikalÄ± tüketicilerin eÄŸilimlerini ölçen Conference Board, yerel saatle sabah açÄ±klanan raporunda Tüketici Güven Endeksi aralÄ±k ayÄ±nda 113,7'ye çÄ±karak 2001'den bu yana en yüksek seviyesine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Donald Trump, dün yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir paylaÅŸÄ±mda ise hisse senedi piyasalarÄ±ndaki yükseliÅŸi baÅŸkanlÄ±k seçimine baÄŸlayarak, "Ben kazanmadan önce dünya karanlÄ±ktÄ±, hiç umut yoktu. Åžimdi borsa neredeyse yüzde 10 yükseldi ve Noel harcamalarÄ± 1 trilyon dolarÄ± aÅŸtÄ±." yorumunda bulunmuÅŸtu.