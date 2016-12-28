Halep'ten tahliye edilen 273 kiÅŸi TÃ¼rkiye'ye getirildi

Halep'in doÄŸusundan tahliye edilen 273 yaralÄ± TÃ¼rkiye'de tedavi ediliyor

BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MüdürlüÄŸü'nden alÄ±nan bilgiye göre, tahliyelerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Cilvegözü SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda bekletilen 112 acil servis ambulanslarÄ±na alÄ±narak Hatay'daki hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ± sayÄ±sÄ± 273'e çÄ±ktÄ±. YaralÄ±larÄ±n 116'sÄ±nÄ±n çocuk olduÄŸu, 98'inin il dÄ±ÅŸÄ±na sevk edildiÄŸi, 39'unun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, tedavi gören 38 kiÅŸinin de taburcu edildiÄŸi bildirildi.

AÄžIR YARALILARIN SEVKÄ° DEVAM EDÄ°YOR

Halep'in batÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan güvenli bölgeye çÄ±kartÄ±ldÄ±ktan sonra Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Ä°dlib'e getirilen yaralÄ±lardan durumlarÄ± aÄŸÄ±r olanlarÄ±n Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilçesindeki Cilvegözü SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan sevki devam ediyor. Öte yandan, Türkiye ile Suriye arasÄ±ndaki tampon bölgede 7 ambulans ve 28 saÄŸlÄ±k personelin bulunduÄŸu belirtildi.