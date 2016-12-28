FlaÅŸ, Deniz Baykal'Ä±n KÄ±brÄ±s'la ilgili uyarÄ± ve Ã¶nerileri

"KÄ±brÄ±s Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler bir sÃ¼reden beri Ã§ok yukarÄ± dÃ¼zeyde devam ediyor ve taraflar, bir Ã§Ã¶zÃ¼me Ã§ok yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± izlenimini paylaÅŸÄ±yorlar. HenÃ¼z ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir bilgimiz yok ama Ocak'Ä±n 11'inde son temaslar yapÄ±lacak. BakÄ±n herkes alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir anlayÄ±ÅŸ iÃ§erisinde: "Aman KÄ±brÄ±s'ta siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulalÄ±m" havasÄ±nÄ± sergiliyor.

Elbette KÄ±brÄ±s'ta Türk toplumunun haklarÄ±nÄ± hukukunu koruyacak, eÅŸit bir statü saÄŸlayacak bir oluÅŸum hepimizi mutlu eder, çok seviniriz. Ama, yeni bir tablo var; oraya dikkati çekmek istiyorum. BakÄ±nÄ±z OrtadoÄŸu yangÄ±n yeri. OrtadoÄŸu'da kÄ±yamet kopuyor. Rusya, daha önce var olan hava üssüne ek olarak bir üst daha tesis etti. Hem Tarsus'ta bir üssü var ÅŸimdi yeni bir üst daha kuruyor. Ä°ngilizlerin KÄ±brÄ±s'ta bir üssü var. Önümüzdeki döne,m, askeri bakÄ±mdan da orasÄ± çok ciddi bir biçimde kaynayacak. Yani, DoÄŸu Akdeniz ve OrtadoÄŸu dünyenÄ±n en stratejik bölgesi olarak gözüküyor.

Böyle bir ortamda, terör o bölgede giderek yaygÄ±nlaÅŸÄ±yor. Oradan KÄ±brÄ±s'a sÄ±çrama olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± var. Böyle bir ortamda, ÅŸimdi bir çözüm yapÄ±yoruz diye Türkiye'nin KÄ±brÄ±s'taki tarihi hukukunu tamamen terk etmesi, orada bulunan anlaÅŸmaya dayanak olarak var olan askerlerimizi geri çekmemiz öngörülüyor; böyle bir temas yapÄ±lÄ±yor.

Ben bunun çok tehlikeli bir geliÅŸme olabileceÄŸini ve buna teslim olunmamasÄ± gerektiÄŸini bir uyarÄ± olarak söylemek istiyorum. Orada bÄ±rakÄ±n Türk askerini çekmeyi, bir anlaÅŸma ile baÄŸÄ±msÄ±z federal bir KÄ±brÄ±s Devleti kurulsa dahi Türkiye Cumhuriyeti, orada bir askeri üst sahibi olmayÄ±, kalÄ±cÄ± bir ÅŸekilde üst sahibi olmayÄ±, Ä°ngilizlerin üssü gibi Türkler'in de orada bir askeri bir üst sahibi olmasÄ±nÄ±n büyük önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek istiyorum.

Aman dikkat! KÄ±brÄ±s'a aman dikkat! Çözüm var diye, siyasi kimliÄŸi tartÄ±ÅŸmalÄ± bir AB Devleti kuracaÄŸÄ±z diye Türkiye Cumhuriyeti'nin temel çÄ±karlarÄ± orada feda edilmemelidir. Türkiye, KÄ±brÄ±s'ta hem oradaki Türk toplumunun hukukunu, hakkÄ±nÄ±, eÅŸitliÄŸini güvence altÄ±na almalÄ±dÄ±r; hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin orada kalÄ±cÄ± bir üsse sahip olmasÄ± konusu yeniden deÄŸerlendirilmelidir. Bu, fevkalade önemlidir"