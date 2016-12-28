ABD'den DAEÅž'i destekledikleri yÃ¶nÃ¼nde Ã§Ä±kan iddialara jet yanÄ±t

ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, YPG ve PYD'ye silah saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, DEAÅž'Ä± desteklemedikleri de belirttiler.

ABD'nin Ankara BüyükelçiliÄŸi, resmi web sitesi üzerinden bir açÄ±klama yayÄ±nlayarak, 'Suriye'de terör örgütü DEAÅž'a karÅŸÄ± yürütülen operasyonlarla ilgili Türk medyasÄ±nda yanlÄ±ÅŸ bilgilere yer verildiÄŸini' belirtti. Büyükelçilik, ABD Hükümetinin YPG ve PYD'ye silah saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken DEAÅž'Ä± desteklemediklerini de net sözlerle dile getirdi.

"GERÇEKLERÄ° MERAK EDENLER Ä°ÇÄ°N..."

ABD'nin Ankara BüyükelçiliÄŸi'nin web sitesinde Türkçe ve Ä°ngilizce olarak yayÄ±nlanan açÄ±klama ÅŸöyle:"ABD ve Koalisyon güçlerinin Suriye'de IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± yürüttükleri operasyonlara iliÅŸkin Türk medyasÄ±nda önemli ölçüde yanlÄ±ÅŸ bilgiler dolaÅŸmaktadÄ±r. Gerçekleri merak edenler için, konuya iliÅŸkin gerçekler ÅŸunlardÄ±r:

"DEAÅž'I YARATMADIK VEYA DESTEKLEMEDÄ°K"

ABD hükümeti DaeÅŸ'i desteklememektedir. ABD hükümeti geçmiÅŸte DaeÅŸ'i yaratmamÄ±ÅŸtÄ±r veya desteklememiÅŸtir. ABD hükümetinin DaeÅŸ'e destek verdiÄŸi yönündeki iddialar doÄŸru deÄŸildir.

"PKK VE YPG'YE SÄ°LAH VERMEDÄ°K NOKTA!"

ABD hükümeti, YPG veya PKK'ya silah ya da patlayÄ±cÄ± saÄŸlamamÄ±ÅŸtÄ±r, nokta. Bizler, PKK'nÄ±n terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ve Türkiye'de gerçekleÅŸtirdiÄŸi menfur ÅŸiddet eylemlerini tekrar tekrar kÄ±nadÄ±k.IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± yürütülen harekat boyunca yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi, IÅžÄ°D'i yenme çabalarÄ±mÄ±zÄ± nasÄ±l artÄ±rabileceÄŸimizi ve iki ülke halkÄ±nÄ± da tehdit eden bu belayÄ± nasÄ±l ortadan kaldÄ±rabileceÄŸimizi belirlemek için, Türk hükümetindeki muhataplarÄ±mÄ±zla yakÄ±ndan çalÄ±ÅŸmayÄ± sürdürüyoruz. Bu aynÄ± zamanda, El Bab çevresinde IÅžÄ°D'le mücadele eden Suriye muhalefetini ve Türk güçlerini en iyi nasÄ±l destekleyebileceÄŸimize iliÅŸkin süregelen görüÅŸmelerimizi de içermektedir.

"TÜRKÄ°YE'NÄ°N YASINI TUTMAKTAYIZ"

TÄ±pkÄ± Türkiye gibi, ABD de IÅžÄ°D destekçilerinin saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin, gerek bu tehdit gerekse baÅŸka terör tehditleri karÅŸÄ±sÄ±nda vermiÅŸ olduÄŸu kayÄ±plarÄ±n yasÄ±nÄ± tutmaktayÄ±z."