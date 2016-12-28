Rusya'nÄ±n Åžam BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine havan topuyla saldÄ±rÄ±

"KÄ±brÄ±s Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler bir sÃ¼reden beri Ã§ok yukarÄ± dÃ¼zeyde devam ediyor ve taraflar, bir Ã§Ã¶zÃ¼me Ã§ok yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± izlenimini paylaÅŸÄ±yorlar. HenÃ¼z ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir bilgimiz yok ama Ocak'Ä±n 11'inde son temaslar yapÄ±lacak. BakÄ±n herkes alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir anlayÄ±ÅŸ iÃ§erisinde: "Aman KÄ±brÄ±s'ta siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulalÄ±m" havasÄ±nÄ± sergiliyor.