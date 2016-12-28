Ana Sayfa | DÃœNYA 28/12/2016 21:17

Rusya'nÄ±n Åžam BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine havan topuyla saldÄ±rÄ±

Rusya'nÄ±n Åžam BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi

Rusya'nÄ±n Åžam BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine iki kez havan topu ile saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

Rusya'nÄ±n Åžam BüyükelçiliÄŸine gün içinde iki kez havan topuyla saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu bildirildi.Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, büyükelçiliÄŸin, Moskova saatiyle 13.00 ve 13.19'da ayrÄ± ayrÄ± saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±ÄŸÄ±, bir havan topunun bina bahçesine, diÄŸerinin ise bina dÄ±ÅŸÄ±na düÅŸtüÄŸü belirtildi. AçÄ±klamada, bina bahçesine düÅŸen topun patlamadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n "Suriye'de barÄ±ÅŸ istemeyen aÅŸÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n provokasyonu" olarak deÄŸerlendirildiÄŸi açÄ±klamada, Rusya BüyükelçiliÄŸi ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± tehdit eden, Åžam yakÄ±nlarÄ±nda saklanmÄ±ÅŸ terör gruplarÄ± olduÄŸu bildirildi.

AçÄ±klamada, "Bu saldÄ±rÄ±, terör örgütlerinin kaynaÄŸÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde tasfiye edilmesinin gerekliliÄŸini gösteriyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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ABD'den DAEÅž'i destekledikleri yÃ¶nÃ¼nde Ã§Ä±kan iddialara jet yanÄ±t

ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, YPG ve PYD'ye silah saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, DEAÅž'Ä± desteklemedikleri de belirttiler.


BeÅŸÅŸar Esad bir sonraki seÃ§imde yer almayacak

Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bir sonraki seÃ§imde Esad'Ä±n gÃ¶revini baÅŸka bir isme devredeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

baykal

FlaÅŸ, Deniz Baykal'Ä±n KÄ±brÄ±s'la ilgili uyarÄ± ve Ã¶nerileri

"KÄ±brÄ±s Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler bir sÃ¼reden beri Ã§ok yukarÄ± dÃ¼zeyde devam ediyor ve taraflar, bir Ã§Ã¶zÃ¼me Ã§ok yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± izlenimini paylaÅŸÄ±yorlar. HenÃ¼z ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir bilgimiz yok ama Ocak'Ä±n 11'inde son temaslar yapÄ±lacak. BakÄ±n herkes alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir anlayÄ±ÅŸ iÃ§erisinde: "Aman KÄ±brÄ±s'ta siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulalÄ±m" havasÄ±nÄ± sergiliyor.