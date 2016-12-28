Rusya'nÄ±n Åžam BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine havan topuyla saldÄ±rÄ±

Rusya'nÄ±n Åžam BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine iki kez havan topu ile saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi
Rusya'nÄ±n Åžam BüyükelçiliÄŸine gün içinde iki kez havan topuyla saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu bildirildi.Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, büyükelçiliÄŸin, Moskova saatiyle 13.00 ve 13.19'da ayrÄ± ayrÄ± saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±ÄŸÄ±, bir havan topunun bina bahçesine, diÄŸerinin ise bina dÄ±ÅŸÄ±na düÅŸtüÄŸü belirtildi. AçÄ±klamada, bina bahçesine düÅŸen topun patlamadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
SaldÄ±rÄ±nÄ±n "Suriye'de barÄ±ÅŸ istemeyen aÅŸÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n provokasyonu" olarak deÄŸerlendirildiÄŸi açÄ±klamada, Rusya BüyükelçiliÄŸi ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± tehdit eden, Åžam yakÄ±nlarÄ±nda saklanmÄ±ÅŸ terör gruplarÄ± olduÄŸu bildirildi.
AçÄ±klamada, "Bu saldÄ±rÄ±, terör örgütlerinin kaynaÄŸÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde tasfiye edilmesinin gerekliliÄŸini gösteriyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.