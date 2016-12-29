KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, TÃ¼rk askeri adada kalÄ±r

Mustafa AkÄ±ncÄ±: KÄ±brÄ±s'tan TÃ¼rk askerinin gitmesi sÃ¶z konusu olamaz

AkÄ±ncÄ±, Cenevre görüÅŸmelerinin KÄ±brÄ±s'ta barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± için son fÄ±rsat olabileceÄŸini vurguladÄ± Kimileri buraya "diplomasi mezarlÄ±ÄŸÄ±" diyor, neredeyse 50 yÄ±ldÄ±r müzakere masalarÄ±nda dirsek çürüten diplomatlarÄ±n çabalarÄ±nÄ± beyhude görüyor.

Kimilerine göre ise BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarihinin en uzun süredir görevde olan barÄ±ÅŸ gücü misyonuna ev sahipliÄŸi yapsa da, KÄ±brÄ±s'Ä±n iki tarafÄ±nÄ± ayÄ±ran YeÅŸil Hat'Ä±n silinmesi yakÄ±n bir gelecekte mümkün olabilir.

KÄ±brÄ±s'ta bir kez daha yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lan müzakere masasÄ±na geri dönülüyor. 9 Ocak'ta Ada'nÄ±n Türk ve Rum liderleri Ä°sviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecekler. Bunu üç gün sonra, 12 Ocak tarihinde garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Ä°ngiltere'nin de katÄ±lacaÄŸÄ± beÅŸli konferans izleyecek.

Kuzey KÄ±brÄ±s lideri Mustafa AkÄ±ncÄ±, Cenevre'deki görüÅŸmelerden beklentilerinin yüksek olduÄŸunu söylüyor. Ancak AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s sorununun tüm unsurlarÄ±nÄ±n Cenevre'de çözülüp bitirilmesini beklemenin gerçekçi olmayacaÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± çiziyor.

AkÄ±ncÄ±'nÄ±n temel hedefi, Cenevre'den 2017 baharÄ±nda yapÄ±lacak ve Ada'nÄ±n birleÅŸmesi konusunun halka sunulacaÄŸÄ± bir referandum kararÄ±yla dönülmesi.

Türk askerinin KÄ±brÄ±s'taki mevcudiyetini tamamen ortadan kaldÄ±rma yönündeki Yunanistan ve Rum tarafÄ±ndan gelen talepler ise Kuzey KÄ±brÄ±s lideri için kÄ±rmÄ±zÄ± çizgi teÅŸkil ediyor gibi görünüyor.

AkÄ±ncÄ±: Cenevre görüÅŸmeleri KÄ±brÄ±s'ta barÄ±ÅŸ için son fÄ±rsat

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Mustafa AkÄ±ncÄ±, çözüm olmamasÄ± halinde Türkiye'nin Kuzey KÄ±brÄ±s'Ä± kendi topraklarÄ±na dahil etmesi gibi bir ihtimalin gündemde olabileceÄŸi yönündeki haberleri de kesin bir dille yalanlÄ±yor.

"Biz (Rum toplumunun lideri) SayÄ±n Anastasiades'le aynÄ± yaÅŸ kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n insanlarÄ±yÄ±z. Bizim kuÅŸaÄŸÄ±n aslÄ±nda son denemesini yapÄ±yoruz," diyen AkÄ±ncÄ±, Cenevre görüÅŸmelerinin KÄ±brÄ±s'ta barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± için son fÄ±rsat olabileceÄŸini vurguluyor.

AkÄ±ncÄ± "Genç kuÅŸaklar birbirlerini tanÄ±madan, birbirlerinin lisanÄ±nÄ± bilmeden yetiÅŸiyor. Birbirlerinin bölgelerini turist gibi gidip gezip geliyor. Birbirine yabancÄ± iki toplum yetiÅŸiyor. Bunlar bir araya gelemez daha sonra," diye konuÅŸuyor.

Kuzey KÄ±brÄ±s lideri Mustafa AkÄ±ncÄ±'yla LefkoÅŸa'da görüÅŸtük.

Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti lideri Mustafa AkÄ±ncÄ±

Dilerseniz öncelikle Ocak ayÄ±nda yapÄ±lacak Cenevre görüÅŸmelerinden baÅŸlayalÄ±m. Umutlu musunuz? Beklentiniz nedir?

Hedefimiz çözüm. Beklenti, iki tarafÄ±n da, 50 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir devam eden ve birçok denemeye raÄŸmen çözüm bulunamayan sorunu artÄ±k gelecek kuÅŸaklar için çok daha güzel bir gelecek yaratmak adÄ±na sonlandÄ±rmak.

Ama bu kolay bir uÄŸraÅŸ deÄŸil. Bunu saÄŸlayabilmek için tabii ki her iki tarafÄ±n da akÄ±lcÄ±, gerçekçi, makul ölçüler içinde hareket etmesi lazÄ±m. Biz böyle davrandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z inancÄ±ndayÄ±z. Dilerim ki Rum tarafÄ± da benzeri bir ÅŸekilde olaya yaklaÅŸÄ±r ve Cenevre'de artÄ±k arzu edilen sonuç alÄ±nÄ±r. (Selin Girit, BBC Türkçe, LefkoÅŸa)