TÃ¼rkiye ve Avrupa BirliÄŸi arasÄ±nda 2017â€™de neler olacak

TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde mÃ¼lteci anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda 2016 baÅŸlarÄ±nda Ä±sÄ±nan iliÅŸkiler sonrasÄ±nda tarihteki en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine ulaÅŸtÄ±. YÄ±lsonu itibarÄ±yla biraz olsun sakin gÃ¶rÃ¼nen iliÅŸkiler 2017'de Ã¶nemli risklere gebe.

Türkiye ile Avrupa BirliÄŸi iliÅŸkilerini 2017'de etkileyecek çok sayÄ±da konu var. Mülteci anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±, vize serbestîsi, Gümrük BirliÄŸi’nin geniÅŸletilmesi, fiilen dondurulmuÅŸ katÄ±lÄ±m müzakereleri, terörizmle mücadele, Almanya ve Fransa’daki seçimler, Türkiye’deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ve potansiyel baÅŸkanlÄ±k sistemi referandumu, idam tartÄ±ÅŸmasÄ±, KÄ±brÄ±s müzakerelerinin gidiÅŸatÄ± ve Türkiye’nin deÄŸiÅŸen dÄ±ÅŸ politikasÄ± bu konular arasÄ±nda en öne çÄ±kanlarÄ±.

Böylesine yüklü bir gündemin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, Türkiye-AB iliÅŸkilerini yeni zorluklar ve krizlerin beklediÄŸini tahmin etmek çok da güç deÄŸil. 2016 yÄ±lÄ±nda kopma noktasÄ±na gelen iliÅŸkileri daha da zorlu bir yÄ±l bekliyor. Teknik olarak iliÅŸkiler ve iÅŸbirliÄŸi devam etse de bunun siyasi olarak bir yakÄ±nlaÅŸmaya ve yeni bir vizyona dönüÅŸmesi kÄ±sa vadede hiç olasÄ± durmuyor. BaÅŸta Gümrük BirliÄŸi’nin geniÅŸletilmesi olmak üzere pozitif adÄ±mlar atÄ±lsa bile, ekonomik yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n siyasi ve sosyal bir yakÄ±nlaÅŸmaya dönüÅŸmesi 2017 yÄ±lÄ± için mümkün görünmüyor.

2016 yÄ±lÄ± ile birlikte, Türkiye-AB iliÅŸkilerinde baÅŸlayan konu bazÄ±nda somut iÅŸbirliÄŸi, iliÅŸkilerin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± çÄ±karlar kapsamÄ±nda devamÄ± anlamÄ±nda ÅŸu an için tek dinamik. Ancak bu dinamiÄŸin iÅŸleyebilmesi için de rasyonel bir bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± adÄ±mlar ve siyasi irade gerekli. Hem Türkiye’deki hem de AB’nin önemli ülkelerindeki iç siyasi gündem düÅŸünüldüÄŸünde, popülist yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n rasyonel bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ±n önüne geçmesi maalesef oldukça muhtemel. Türkiye konusu, son 15-20 yÄ±lda AB’deki tüm önemli seçim ve referandumlarda siyasi malzeme haline getirildi. Türkiye’nin üyeliÄŸinin hiç bir ÅŸekilde gündemde olmadÄ±ÄŸÄ± bir ortamda bile, Brexit referandumunun baÅŸlÄ±ca gündem maddelerinden biri Türkiye’nin üyeliÄŸi oldu. Bu popülist yaklaÅŸÄ±m, Fransa ve Almanya seçimlerinde de devam edecek. Türkiye’de ise AB ve AB ile iliÅŸkiler son dönemde siyasi popülizm anlamÄ±nda önemli bir araç haline geldi. Muhtemel referandum ortamÄ±nda bu konunun çokça kullanÄ±lacaÄŸÄ± ve AB’nin hükümet tarafÄ±ndan hedef tahtasÄ±na konulacaÄŸÄ± kesin.

Vize serbest Olacak mÄ± ?

2016 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ± için planlanan vize serbestîsi konusunun geleceÄŸi ise hala büyük bir muamma. Her ne kadar Türkiye bu anlamda tansiyonu yükseltecek açÄ±klamalardan kaçÄ±nsa da, vize serbestîsi gerçekleÅŸmedikçe büyük bir krize dönüÅŸme riskini taÅŸÄ±yor. Türkiye kriterlerin tümünü henüz yerine getirmedi ama getirse bile süreç nasÄ±l iÅŸleyecek ve Türkiye’deki geliÅŸmelere bakÄ±ÅŸÄ± belli olan Avrupa Parlamentosu bu konuda nasÄ±l karar verecek bunu tahmin etmek oldukça zor.

2016’da, Avrupa Parlamentosu’nun kararÄ± sonrasÄ± gündeme gelen konulardan biri de Türkiye ile müzakerelerin dondurulmasÄ± oldu. Fiilen zaten uzun süredir dondurucuda olan iliÅŸkilerin resmi olarak dondurulmasÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda da pek olasÄ± görünmüyor. Bu anlamda Avrupa BirliÄŸi Konseyi’nin tutumu oldukça net. Elbette bunun belirli ÅŸartlar altÄ±nda deÄŸiÅŸmesi mümkün. Türkiye’de idam cezasÄ±nÄ±n geri getirilmesi, Konsey’in tutumunu tamamen deÄŸiÅŸtirebilir. MHP’nin açÄ±k destek sözüne raÄŸmen, bu konu hakkÄ±nda hükümetin bugüne kadar hiç bir adÄ±m atmamÄ±ÅŸ olmasÄ± konunun popülist bir anlayÄ±ÅŸla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± imajÄ±nÄ± verse de idam konusunun devamlÄ± sÄ±cak tutulmasÄ± böyle bir olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±n hiç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylememizi engelliyor. Zaten Türkiye’de 2016’da yaÅŸananlar sonrasÄ±, artÄ±k herhangi bir konuda “böyle bir olasÄ±lÄ±k bulunmuyor” demek maalesef mümkün deÄŸil.

Pozitif geliÅŸmeler olacak mÄ±: Gümrük BirliÄŸi

Tüm bu negatif görünümün yanÄ±nda, 2017 yÄ±lÄ±nda iliÅŸkiler anlamÄ±nda bazÄ± pozitif geliÅŸmeler yaÅŸanmasÄ± da mümkün. Bunun baÅŸÄ±nda Gümrük BirliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesi geliyor. Avrupa Komisyonu'nun bu konuda çarÅŸamba günü aldÄ±ÄŸÄ± karar oldukça önemli. Konsey’den yetki verilmesi durumunda Avrupa Komisyonu bu konuda Türkiye ile müzakerelere 2017 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayabilir. Türkiye, haklÄ± olarak uzun zamandÄ±r bu anlaÅŸmanÄ±n modernizasyonunu ve ortaya çÄ±kan problemlerin giderilmesini talep ediyor. Bu anlamda müzakerelerin baÅŸlamasÄ± Türkiye için oldukça önemli bir adÄ±m olurken, Türkiye ile AB arasÄ±nda da yeni bir dinamik yaratabilir. AnlaÅŸma ekonomik iliÅŸkiler ile ilgili de olsa, ilgili müzakereler kapsamÄ±nda demokrasi ve bireysel hak ve özgürlüklere saygÄ± önemli bir yer tutacak. Bu da AB’ye Türkiye’de demokratik deÄŸerlerin desteklenmesi için tekrar pozitif bir rol oynama fÄ±rsatÄ± sunabilir. Bunun katÄ±lÄ±m müzakerelerini dondurmaktan daha pozitif bir etki yapacaÄŸÄ± da kuÅŸkusuz. Bununla beraber, elbette sadece bu sürecin Türkiye-AB iliÅŸkilerinde bahar havasÄ±nÄ± yaratmasÄ± da mümkün deÄŸil. Siyasi irade ve vizyon olmadÄ±kça bahar havasÄ± beklemek hayal olur.

Türkiye'deki negatif gidiÅŸat, AB’de yükselen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ve artan terör olaylarÄ±nÄ±n gölgesinde bir yÄ±la girerken, dünyadaki geliÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda belki Türkiye ile AB’nin hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar birbirine ihtiyaç duyduÄŸunu da hatÄ±rlatmak lazÄ±m. Maalesef bunu net ÅŸekilde görebilecek siyasi vizyon Türkiye’de de AB’de de mevcut deÄŸil. Bu anlamda, 2017’de Türkiye-AB trenini belirli bir vizyonda ilerletmek deÄŸil, treni rayda saÄŸlam tutabilmek bile önemli bir baÅŸarÄ± olacak.

(Deutsche Welle Türkçe)