Kendisini 47 yÄ±l boyunca dÃ¶ven kocasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren kadÄ±n Hollande tarafÄ±ndan affedildi

Fransa'da 47 yÄ±llÄ±k evlilikleri sÃ¼resince eÅŸinden ÅŸiddet gÃ¶ren ve sonunda eÅŸini Ã¶ldÃ¼ren kadÄ±n Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande tarafÄ±ndan affedildi

Jacqueline Sauvage'Ä±n kocasÄ± Norbert Marot'nun, sonradan kendini asan oÄŸluna da ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±, üç kÄ±zÄ±ndan ikisini taciz ettiÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Dava ülkede büyük yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸ ve iki sene önce 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan 69 yaÅŸÄ±ndaki Jacqueline Sauvage'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için kampanya baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Hollande Ocak'ta Sauvage için kÄ±smi af çÄ±karmÄ±ÅŸ, ancak mahkemeler kadÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için yapÄ±lan baÅŸvurularÄ± reddetmiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande'Ä±n yeni affÄ±yla Sauvage dün salÄ±verildi.

Hollande, Twitter mesajÄ±nda, "Jacqueline Sauvage'Ä±n kalan cezasÄ± için af çÄ±karÄ±yorum. Bu afla, tutukluluÄŸu derhal sona erecek" dedi.

Daha sonra Elysee SarayÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada Hollande'Ä±n, kadÄ±nÄ±n yerinin hapishane deÄŸil, ailesinin yanÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸündüÄŸü belirtildi.

'CumhurbaÅŸkanÄ±, kamuoyunu memnun etmek için davaya müdahale etti'

Karar, Sauvage'Ä±n serbest kalmasÄ± için kampanya yürüten gruplar arasÄ±nda sevinçle karÅŸÄ±landÄ±. Ancak, Yüksek Adliye MemurlarÄ± BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Virginie Duval, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n kamuoyunu memnun etmek için davaya müdahale ettiÄŸini, yargÄ±nÄ±n Sauvage'Ä±n temyiz baÅŸvurularÄ±nÄ± reddederken yasalarÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

AÄŸustos'ta yerel mahkeme, Sauvage'Ä±n yeterince piÅŸmanlÄ±k belirtisi göstermediÄŸi gerekçesiyle ÅŸartlÄ± tahliye talebini reddetmiÅŸ, geçen ay da Paris'teki temyiz mahkemesi bu kararÄ± desteklemiÅŸti.

KÄ±zlarÄ±, Sauvage'Ä±n tüm evlilikleri boyunca babalarÄ±nÄ±n ÅŸiddetine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Sauvage, oÄŸlunun kendini asarak yaÅŸamÄ±nÄ± sonlandÄ±rmasÄ±ndan bir gün sonra bir tabanca bulup kocasÄ±nÄ± vurmuÅŸtu.

Sauvage'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için internette baÅŸlatÄ±lan kampanyaya, aralarÄ±nda çok sayÄ±da milletvekilinin de bulunduÄŸu 430 bin kiÅŸi destek verdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande da kampanyayÄ± destekledi ve Sauvage'Ä±n üç kÄ±zÄ±yla görüÅŸtü. Hollande Ocak'ta devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n nadiren kullandÄ±ÄŸÄ± anayasa maddesine dayanarak Suavage'Ä±n cezasÄ±nÄ±n asgariye indirilmesini öngeren bir kararname çÄ±karttÄ±. Bu kararla, kadÄ±nÄ±n ne zaman serbest kalacaÄŸÄ±, yargÄ±çlarÄ±n takdirine bÄ±rakÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n yeni affÄ± ise kadÄ±nÄ±n koÅŸulsuz salÄ±verilmesini saÄŸladÄ±.

Jacqueline Sauvage'Ä±n hikayesi

KocasÄ± Norbert Marot'dan 47 yÄ±l boyunca ÅŸiddet gördü. Dört kez hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

OÄŸlu da babasÄ±nÄ±n ÅŸiddetine maruz kaldÄ±. Sauvage'Ä±n üç kÄ±zÄ±ndan ikisinin babalarÄ±nÄ±n cinsel tacizine uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

9 Eylül 2012: OÄŸlu kendini astÄ±.

10 Eylül 2012: KocasÄ±nÄ± üç kurÅŸunla sÄ±rtÄ±ndan vurdu.

Ekim 2014: KasÄ±tsÄ±z adam öldürmekten 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

AralÄ±k 2015: Temyiz mahkemesi kararÄ± onadÄ±.

Ocak 2016: CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande, Sauvage'Ä±n kÄ±zlarÄ±yla görüÅŸtü. Hollane Sauvage'Ä±n erken tahliye edilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

28 AralÄ±k 2016: Hapisten çÄ±ktÄ±.