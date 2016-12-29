Skandal 26 kadÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla baÅŸka erkeklerden hamile kalabilir

Hollandaâ€™da bir tÃ¼p bebek merkezi, yaklaÅŸÄ±k 26 kadÄ±nÄ±n yumurtalÄ±klarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ erkeklerin spermleriyle dÃ¶llendirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Utrecht ÅŸehrindeki ‘University Medical Center Utrecht’in ‘prosedür hatasÄ±’ yüzünden tüp bebek tedavisi gören 26 kadÄ±nÄ±n yumurtalarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ bir erkeÄŸin sperm hücreleriyle döllendirdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. HatalÄ± iÅŸlemler, 2015 Nisan ayÄ±ndan 2016 KasÄ±m ayÄ±na kadar sürdü. TÄ±p merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 26 kadÄ±ndan dokuzunun bebeklerini dünyaya getirdiÄŸi, dördünün hamile olduÄŸu belirtildi. YanlÄ±ÅŸ spermle döllenen 13 embriyon ise laboratuvarda dondurulmuÅŸ vaziyette.

SORUÅžTURMA BAÅžLATILDl

HatanÄ±n tÄ±p merkezi tarafÄ±ndan fark edildiÄŸi, skandalla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Merkezden yapÄ±lan açÄ±klamada “Döllenme sÄ±rasÄ±nda tedavi altÄ±ndaki bir çiftten alÄ±nan sperm hücreleri diÄŸer 26 çiftin yumurtalarÄ±na girmiÅŸ olabilir. Yani söz konusu yumurtalarÄ± hedeflenen babanÄ±n spermleri dÄ±ÅŸÄ±nda döllenmiÅŸ olabilir” denildi.