DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z George Michael'in mirasÄ± kime kalacak

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz yÄ±ldÄ±z George Michael'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan ÅŸimdi de mirasÄ±nÄ±n kime kalacaÄŸÄ± merak konusu oldu

GüneÅŸ'te yer alan habere göre 25 AralÄ±k günü evinde kalp yetmezliÄŸi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden pop megastarÄ± George Michael'Ä±n 100 milyon sterlinlik servetinin kime kalacaÄŸÄ± tartÄ±ÅŸma konusu oldu.

Öz çocuÄŸu olmayan ünlü yÄ±ldÄ±zÄ±n mirasÄ±nÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n çocuklarÄ±na kalacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n çocuklarÄ±nÄ±n vaftiz babasÄ± olan ünlü yÄ±ldÄ±z, arkasÄ±nda bir varis bÄ±rakmadÄ±. BelirlenmiÅŸ bir varis olmadÄ±ÄŸÄ± için ünlü arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n çocuklarÄ±nÄ±n her birine onlarca milyon miras kalabilir. HayatÄ± boyunca yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu baÄŸÄ±ÅŸlara raÄŸmen mülkünün milyonlar deÄŸerinde olduÄŸu söyleniyor.

George Michael birçok ünlü arkadaÅŸÄ±nÄ±n çocuÄŸunu vaftiz babalÄ±k yapmÄ±ÅŸtÄ± ve 100 milyon sterlinlik varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n varisi olarak onlar görülüyor. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±, Spandau Ballet basçÄ±sÄ± Martin Kemp’in çocuklarÄ± Roman ve Harley Moon’un vaftiz babasÄ±ydÄ±.

Wham! yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n ayrÄ±ca eski Spice Girls üyesi Geri (Halliwell) Horner’in kÄ±zÄ± Bluebell’e de miras bÄ±rakmÄ±ÅŸ olmasÄ± bekleniyor. AblalarÄ± Melanie ve Yioda, erkek arkadaÅŸÄ± Fadi Fawaz ve vaftiz babasÄ± olduÄŸu kuzeni Andros’un iki çocuÄŸunun da Michael’in vasiyetinde yer almasÄ± bekleniyor.

YÄ±ldÄ±zÄ±n Childline ve Terrence Higgins Trust ile Macmillan Cancer Support vakÄ±flarÄ±nÄ±n destekçisi olduÄŸu biliniyor. Bundan dolayÄ± bu vakÄ±flar da büyük meblaÄŸlar alabilir.

Albüm satÄ±ÅŸlarÄ±ndan kazandÄ±ÄŸÄ± büyük paralarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Michael’Ä±n son on yÄ±lda özel parti ve etkinliklerden de iyi kazandÄ±ÄŸÄ± biliniyor. En az dört eve sahip olduÄŸu biliniyor: Oxfordshire’da ölü bulunduÄŸu ev, Londra’daki malikanesi ve New York ve Sidney’deki lüks evleri.