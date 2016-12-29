Ana Sayfa | DÃœNYA 29/12/2016 09:51

Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸme sebebi kara kutunun aÃ§Ä±lmasÄ±yla belli oldu


Suriye'deki Rus askerlerine moral vermek amacÄ±yla SoÃ§i'den Ã§Ä±kan uÃ§ak dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, 92 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. UÃ§aÄŸÄ±n kara kutusundan Ã§Ä±kan verilere gÃ¶re, hem teknik arÄ±za hem de insan faktÃ¶rÃ¼nÃ¼n birleÅŸmesiyle kazanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi iddia ediliyor.

Rus Ä°nterfax haber ajansÄ±na konuÅŸan soruÅŸturma ekibinden bir yetkili, kara kutudan elde edilen ilk verilerin, Tu-154'ün kalkÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda sistem arÄ±zasÄ± nedeniyle kanatlarda uçuÅŸ için yeterli kaldÄ±rma kuvveti oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸini belirtti.

KAZA, TEKNÄ°K ARIZA VE Ä°NSAN FAKTÖRÜNÜN BÄ°RLEÅžMESÄ°YLE OLMUÅž

AdÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen yetkili, "AynÄ± zamanda uçuÅŸ ekibinin kritik durumda hatalÄ± karar verdiÄŸini düÅŸünmek için nedenler de var. Kaza teknik arÄ±za ve insan faktörünün birleÅŸmesiyle meydana gelmiÅŸ olabilir." diye konuÅŸtu.

RESMÄ° AÇIKLAMA YAPILACAK

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± da uçaÄŸÄ±n kara kutularÄ±nÄ±n detaylÄ± ÅŸekilde incelendiÄŸini ve resmi açÄ±klamanÄ±n gelecek günlerde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçaÄŸÄ±n Soçi'de yakÄ±t ikmali yaptÄ±ktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanÄ±yordu. Uçak, Rusya'nÄ±n Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yÄ±l konseri vermek için giden koro üyelerini taÅŸÄ±yordu.

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