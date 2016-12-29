Ana Sayfa | DÃœNYA 29/12/2016 10:25

Trump'tan Ä°srail'e gÃ¼Ã§lÃ¼ ol Ã§aÄŸrÄ±sÄ±


ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Trump, Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±ndaki yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerine son vermesini talep eden kararÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaparak, "GÃ¼Ã§lÃ¼ kal Ä°srail. 20 Ocak hÄ±zla yaklaÅŸÄ±yor" dedi.

Trump, BM Güvenlik Konseyinde Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±ndaki yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerine son vermesini talep eden kararÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan Twitter'da Ä°srail'e destek mesajlarÄ± paylaÅŸmayÄ± sürdürüyor. Twitter aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ä°srail'e destek mesajÄ± veren Trump, bu ülkeye, baÅŸkanlÄ±k görevini devralana kadar güçlü olmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

"GÜÇLÜ KAL Ä°SRAÄ°L"

Trump, "Ä°srail'e bu kadar aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ve saygÄ±sÄ±z davranÄ±lmasÄ±na müsade edemeyiz. ABD'de iyi bir dostlarÄ± vardÄ± ama artÄ±k yok. Sonun baÅŸlangÄ±cÄ± korkunç Ä°ran anlaÅŸmasÄ±, ÅŸimdi de BM. Güçlü kal Ä°srail. 20 Ocak hÄ±zla yaklaÅŸÄ±yor." paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

Donald Trump, daha önce de BM Güvenlik Konseyindeki Ä°srail kararÄ±nÄ±n veto edilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸ, ABD'nin çekimser kalmasÄ±yla kararÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ise "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra iÅŸler farklÄ± olacak." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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