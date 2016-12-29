Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± OlasÄ± yaptÄ±rÄ±mlar ile Rus-Amerikan iliÅŸkilerinden intikam alÄ±yorlar

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Washington'un yeni dÃ¼ÅŸmanca adÄ±mlar atmasÄ± durumunda "Her tÃ¼rlÃ¼ eylem yapÄ±lacak bu da en Ã§ok Rusya'daki ABD'li diplomatlara yansÄ±yacak" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

OlasÄ± yaptÄ±rÄ±mlar, Rusya'nÄ±n ABD'deki baÅŸkanlÄ±k seçimlerine müdahale iddiasÄ±yla iliÅŸkilendiriliyor.ABD idaresinin, kendine uygun adaya destek olmak amacÄ±yla bu dezenformasyonu 6 ay önce baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Åžimdi de baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± için bahane arÄ±yorlar ve çok daha büyük bir ÅŸiddetle Rus-Amerikan iliÅŸkilerinden intikam alÄ±yorlar" dedi.

"AÇIKÇA UYDURULMUÅž SIZINTILAR"

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama idaresinin Rusya'yÄ± yine yaptÄ±rÄ±mlarÄ± geniÅŸletme, diplomatik nitelikli tedbirler ve bilgisayar sistemlerine karÅŸÄ± sabotajlar ile korkutmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, bunun 'ABD medyasÄ±nda açÄ±kça uydurulmuÅŸ sÄ±zÄ±ntÄ±lar' yardÄ±mÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Washington'un yeni düÅŸmanca adÄ±mlar atmasÄ± durumunda buna yanÄ±t verileceÄŸi belirtilen açÄ±klamada, "Bu, ABD'deki Rus diplomatik temsilciliklere karÅŸÄ± her türlü eylemleri de ilgilendiriyor. Bu eylemler, Rusya'daki ABD'li diplomatlara yansÄ±yacak" ifadelerine yer verildi.Washington Post gazetesi, ABD'nin bu hafta Rusya'ya yönelik yeni yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ilan edebileceÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±. Neden olarak, ABD'deki baÅŸkanlÄ±k seçimlerine müdahale gösteriliyor.