Ana Sayfa | DÃœNYA 29/12/2016 10:38

Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri ile anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±, isyancÄ±lar affedildi


Kolombiya kongresinde hÃ¼kÃ¼met ile Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§leri anlaÅŸmaya vararak, af yasasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Kolombiya kongresinde, Kolombiya Devrimci SilahlÄ± Güçleri (FARC) ile varÄ±lan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± çerçevesinde isyancÄ±lar affedildi.Kongrenin iki kanadÄ±nÄ± oluÅŸturan Temsilciler Meclisi ve Senatoda, nitelikli suçlara karÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ FARC isyancÄ±larÄ±nÄ± kapsayacak af yasasÄ± onaylandÄ±.Af yasasÄ±ndan, savaÅŸ suçu iÅŸlemiÅŸ ve insan haklarÄ± ihlalinde bulunmuÅŸ isyancÄ±lar yararlanamayacak. Kolombiya halkÄ±, FARC ile hükümet arasÄ±nda bu yÄ±l imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ± 2 Ekim'de yapÄ±lan referandumda reddetmiÅŸti. Hükümet ile örgüt 24 KasÄ±m'da yeni bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na imza atmÄ±ÅŸ, anlaÅŸma 30 KasÄ±m'da Temsilciler Meclisinin de onayÄ±ndan geçmiÅŸti.

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