Ana Sayfa | DÃœNYA 29/12/2016 11:18

Musul'u kurtarma operasyonunda ikinci aÅŸama tamamlandÄ±


Irak TerÃ¶rle MÃ¼cadele GÃ¼cÃ¼ KomutanÄ± Abdulvahap es-Saadi Musul hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Irak Terörle Mücadele Gücü KomutanÄ± Abdulvahap es-Saadi, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Musul'un doÄŸusunda kurtarma operasyonunun ikinci aÅŸamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Operasyonun bu safhasÄ±nda öncelikle, kentin doÄŸu bölgesinde örgütün elinde kalan tüm mahallelerin kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi ifade ediliyor.

40 MAHALLE DEAÅž'TAN GERÄ° ALINMIÅžTI

Irak güvenlik güçleri, 3 KasÄ±m'da doÄŸu bölgesinden Musul kent merkezine girmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. IraklÄ± güçler, yaklaÅŸÄ±k 50 günlük sokak çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan 40 mahalleyi DEAÅž'tan geri almÄ±ÅŸtÄ±.

MUSUL'DA 183 MAHALLE BULUNUYOR

Toplamda 183 mahallenin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Musul kent merkezinin doÄŸusunda 100, batÄ±sÄ±nda ise 83 mahalle bulunuyor.

17 EKÄ°M'DE OPERASYON BAÅžLATILMIÅžTI

Irak ordusu, iki yÄ±ldan uzun süredir DEAÅž'Ä±n kontrolünde bulunan Musul'u kurtarmak için 17 Ekim'de operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

KOALÄ°SYON HAVADAN DESTEK VERÄ°YOR

ABD öncülüÄŸündeki uluslararasÄ± koalisyon güçleri de operasyona havadan destek veriyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Rusya SilahlÄ± Kuvvetleri Halep'in fotoÄŸraflarÄ±nÄ± ordunun web sitesinden paylaÅŸtÄ±

Rusya SilahlÄ± Kuvvetleri, Halep'te kaydettikleri fotoÄŸraflarÄ± web sitelerinde paylaÅŸarak, durumun vahimliÄŸine dikkat Ã§ekti.


Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin Suriye'de ateÅŸkes iÃ§in Ã¼Ã§ belge imzalandÄ± dedi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Suriye'deki ateÅŸkesle ilgili olarak aÃ§Ä±klamalarda bulundu.


ABD 35 Rus diplomatÄ±n 72 saat iÃ§inde Ã¼lkeyi terk etmelerini istedi

ABD-Rusya arasÄ±ndaki gerilim sÃ¼rÃ¼yor. ABD, Rusya'ya karÅŸÄ± daha fazla Ã¶nlem alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, diplomatlarÄ±n Ã¼lkeyi terk etmeleri iÃ§in saat verdi.