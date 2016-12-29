Musul'u kurtarma operasyonunda ikinci aÅŸama tamamlandÄ±

Irak TerÃ¶rle MÃ¼cadele GÃ¼cÃ¼ KomutanÄ± Abdulvahap es-Saadi Musul hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Irak Terörle Mücadele Gücü KomutanÄ± Abdulvahap es-Saadi, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Musul'un doÄŸusunda kurtarma operasyonunun ikinci aÅŸamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Operasyonun bu safhasÄ±nda öncelikle, kentin doÄŸu bölgesinde örgütün elinde kalan tüm mahallelerin kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi ifade ediliyor.

40 MAHALLE DEAÅž'TAN GERÄ° ALINMIÅžTI

Irak güvenlik güçleri, 3 KasÄ±m'da doÄŸu bölgesinden Musul kent merkezine girmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. IraklÄ± güçler, yaklaÅŸÄ±k 50 günlük sokak çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan 40 mahalleyi DEAÅž'tan geri almÄ±ÅŸtÄ±.

MUSUL'DA 183 MAHALLE BULUNUYOR

Toplamda 183 mahallenin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Musul kent merkezinin doÄŸusunda 100, batÄ±sÄ±nda ise 83 mahalle bulunuyor.

17 EKÄ°M'DE OPERASYON BAÅžLATILMIÅžTI

Irak ordusu, iki yÄ±ldan uzun süredir DEAÅž'Ä±n kontrolünde bulunan Musul'u kurtarmak için 17 Ekim'de operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

KOALÄ°SYON HAVADAN DESTEK VERÄ°YOR

ABD öncülüÄŸündeki uluslararasÄ± koalisyon güçleri de operasyona havadan destek veriyor.