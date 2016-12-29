Hollanda'da tÃ¼p bebek skandalÄ±

Hollanda'da 26 kadÄ±nÄ±n yumurtasÄ±na kocasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir erkeÄŸin spermi enjekte edilmesi sonucu kadÄ±nlar baÅŸka erkeklerin Ã§ocuÄŸunu doÄŸurdu.

Hollanda'da bir tüp bebek merkezinde 26 kadÄ±nÄ±n yumurtalarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ bir erkeÄŸin sperm hücreleriyle döllendiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Utrecht Üniversitesi TÄ±p Merkezi (UMC) Nisan 2015 ile KasÄ±m 2016 tarihleri arasÄ±nda "prosedür hatasÄ±" yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

BAZI KADINLAR ÇOKTAN DOÄžUM YAPMIÅž

Tüp bebek tedavisi gören 26 çiftin yarÄ±sÄ±nÄ±n gebelik sürecinde ya da bebekleri olduÄŸu belirtildi. Tüp bebek merkezi çiftlerin konuyla ilgili bilgilendirildiÄŸini de ekledi.

BAÅžKA BABANIN SPERMÄ° KULLANILMIÅž

Merkezden yapÄ±lan açÄ±klamada "UMC kurulu çiftlerin bu haberi almak zorunda olmalarÄ±ndan üzgün. Döllenme sÄ±rasÄ±nda tedavi altÄ±ndaki bir çiftten alÄ±nan sperm hücreleri diÄŸer 26 çiftin yumurtalarÄ±na girmiÅŸ olabilir. Yani söz konusu yumurtalarÄ± hedeflenen babanÄ±n spermleri dÄ±ÅŸÄ±nda döllenmiÅŸ olabilir" denildi.

ÇÄ°NLÄ° KADIN ÇOCUÄžUNDAN ÅžÜPHELENMÄ°ÅžTÄ°

Merkez bunun gerçekleÅŸme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n düÅŸük olduÄŸunu ancak yine de bu olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±n "dÄ±ÅŸlanamayacaÄŸÄ±nÄ±" söyledi. 2012 yÄ±lÄ±nda Singapur'daki bir anne yumurtalarÄ±nÄ±n eÅŸinin deÄŸil bir yabancÄ±nÄ±n spermleriyle döllendiÄŸi gerekçesiyle bir tüp bebek merkezini dava etmiÅŸti.Çinli kadÄ±n doÄŸan bebeÄŸinin çok farklÄ± saç ve ten rengi nedeniyle bir yanlÄ±ÅŸlÄ±k olduÄŸunu düÅŸünmüÅŸtü.