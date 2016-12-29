Ana Sayfa | DÃœNYA 29/12/2016 13:28

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry, BMGK'yÄ± tehdit eden Ä°srail'e cevap verdi


DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kerry, "Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m, Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸ saÄŸlayacak" dedi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi kararÄ±na Ä°srail'den gelen tehdit konuÅŸulurken ABD'den Tel Aviv'i kÄ±zdÄ±racak bir açÄ±klama daha geldi.DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry "Ä°ki devletli çözüm, Ä°srailliler ile Filistinliler arasÄ±nda adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamanÄ±n tek yoludur" dedi.BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'nde Ä°srail'le ilgili tasarÄ±ya tarihinde ilk kez çekimser kalarak destek veren ABD'den Tel Aviv'i kÄ±zdÄ±racak bir açÄ±klama daha geldi. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry, BMGK'yÄ± tehdit eden Ä°srail'e cevap verdi: BarÄ±ÅŸ ancak iki devletli çözümle gelir.Kerry, BMGK'da Ä°srail tarasÄ±nÄ±n kabul edilmesiyle ilgili "Oylama, iki-devletli çözümün korunmasÄ±yla ilgiliydi ve biz de bundan dolayÄ± destek verdik" dedi.

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