Ana Sayfa | DÃœNYA 29/12/2016 15:23

Putin, Kazakistan'da yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin tarih vermedi

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Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin: TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±

Putin, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nÄ±n garantörlüÄŸünde ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Putin, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Rusya ve Türkiye'nin, Suriye'de bu gece yarÄ±sÄ± baÅŸlayacak ateÅŸkese garantörlük yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

 

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±, ateÅŸkesi, Kazakistan'da rejim hükümeti, Suriyeli muhalifler ve Suriyeli taraflarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lacak barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinin izleyeceÄŸini kaydetti.

 

Putin, Kazakistan'da yapÄ±lacak görüÅŸmelere iliÅŸkin tarih vermedi. 

 
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