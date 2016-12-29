Ana Sayfa | DÃœNYA 29/12/2016 17:06

Rus jetleri DAEÅž hedeflerini ilk kez bombaladÄ±

rusya jetleri

Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± El Bab bÃ¶lgesindeki DAEÅž hedeflerini ilk kez vurdu

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n sürdüÄŸü Suriye'nin El Bab bölgesinin güneyindeki DEAÅž hedefleri dün gece Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaÅŸ uçaklarÄ± tarafÄ±ndan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±.Türk SilahlÄ± Kuvvetleri tarafÄ±ndan yürütülen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± 128'inci gününe girerken, Rus savaÅŸ uçaklarÄ±, dün gece ilk kez El Bab'da DEAÅž hedeflerine yönelik bombardÄ±man düzenledi.

Askeri kaynaklar, Rus jetlerinin Özgür Suriye Ordusu ve Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin temizlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± El Bab'Ä±n merkezineki DEAÅž unsurlarÄ±nÄ± deÄŸil, El Bab'Ä±n güneyinde bulunan terör örgütüne ait bölgeleri hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

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