DEAÅž lideri Ebu Candal Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM), DEAÅžâ€™Ä±n Rakkaâ€™daki liderlerinden Ebu Candal el-Kuveytiâ€™nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu

CENTCOM'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Ebu Candal'Ä±n 26 AralÄ±k'ta düzenlenen saldÄ±rÄ±da öldürüldüÄŸü bildirildi.AçÄ±klamada, DEAÅž’Ä±n SavaÅŸ Konseyi'nin eski üyelerinden Ebu Candal'Ä±n Tabka bölgesinde görevlendirilmeden önce Palmira’nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nda rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"Ebu Candal, Suriye Demokratik Güçleri’ne karÅŸÄ± intihar araçlarÄ±, güçlendirilmiÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lar ve kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±mÄ±nda rol aldÄ±. DEAÅž’Ä±n terör saldÄ±rÄ±larÄ± planlayÄ±cÄ±larÄ± ve SavaÅŸ Konseyi üyeleri ile iliÅŸkisi bulunduÄŸundan dolayÄ±, Ebu Candal'Ä±n ölümü DEAÅž’Ä±n Rakka’yÄ± savunma ve batÄ±ya karÅŸÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da operasyon yapma kabiliyetini geriletecektir.”