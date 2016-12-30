ABD 35 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edecek

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, "baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine siber saldÄ±rÄ± iddialarÄ±" kapsamÄ±nda Rusya'ya karÅŸÄ± bir karar aldÄ±. Francisco'da gÃ¶revli 35 Rus diplomatÄ±n Ã¼lkeyi terk etmesi isteniyor

Beyaz Saray, "Rusya'nÄ±n Amerikan seçimlerine siber saldÄ±rÄ± yoluyla müdahale ettiÄŸi" ve "Rusya'daki bazÄ± ABD'li diplomatlara taciz" iddialarÄ± kapsamÄ±nda Obama'nÄ±n Moskova'ya karÅŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Ä°lk kez temmuz ayÄ±nda Demokrat Parti tarafÄ±ndan gündeme getirilen "Rusya baÄŸlantÄ±lÄ± siber saldÄ±rÄ±" iddialarÄ± kamuoyunda uzunca süre tartÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 7 Ekim'de ABD Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ulusal Ä°stihbarat DirektörlüÄŸü, Demokrat Parti kurumlarÄ±nÄ±n ve seçim kampanyalarÄ±nÄ±n siber saldÄ±rÄ±ya uÄŸramasÄ±yla ilgili olarak Rusya'yÄ± resmen suçlayan bir açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Önceki hafta Rusya'ya yaptÄ±rÄ±mlar alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Obama, "misliyle karÅŸÄ±lÄ±k vereceklerini" ilan etmiÅŸti.

Ä°KÄ° YERLEÅžKENÄ°N BOÅžALTILMASINI Ä°STEDÄ°LER

ABD yönetimi, "baÅŸkanlÄ±k seçimlerine siber saldÄ±rÄ± iddialarÄ±" kapsamÄ±nda, Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleÅŸkenin yarÄ±na kadar boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

ABD Ä°SÄ°MLERÄ° AÇIKLADI

ABD yönetimi, siber saldÄ±rÄ± iddialarÄ±yla ilgili olarak 6 üst düzey Rus yetkilisinin ve 5 Rus kurumunun adÄ±nÄ± da ilk kez kamuoyuna açÄ±kladÄ±. AdÄ± açÄ±klanan Rus yetkililerden ikisinin Rus istihbaratÄ±nda, 4'ünün ise Rus askeri istihbaratÄ±nda çalÄ±ÅŸan kiÅŸiler olduÄŸu belirtildi. AynÄ± kapsamda Rus askeri istihbaratÄ±na materyal temin eden 5 firmaya iliÅŸkin de bilgiler aktarÄ±ldÄ±.

OBAMA: EYLEMLERDE BULUNMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°Z

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, kendileri tarafÄ±ndan alÄ±nan 35 Rus diplomatÄ±n 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi kararÄ±na iliÅŸkin, "Bu eylemler, Rusya'nÄ±n agresif faaliyetlerine verdiÄŸimiz tepkinin tamamÄ± deÄŸildir. BazÄ±larÄ±nÄ± kamuya açÄ±klamayacaÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸekilde, belirlediÄŸimiz zaman ve yerde çeÅŸitli eylemlerde bulunmaya devam edeceÄŸiz." dedi.

Obama, Rus diplomatlarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi kararÄ±nÄ± içeren "BaÅŸkanlÄ±k Emri"nden sonra yaptÄ±ÄŸÄ± ikinci açÄ±klamada, ABD'de 8 KasÄ±m'daki baÅŸkanlÄ±k seçimlerinde RuslarÄ±n siber saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu iddialarÄ±na deÄŸindi.

BaÅŸkan Obama, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu eylemler, Rusya'nÄ±n agresif faaliyetlerine verdiÄŸimiz tepkinin tamamÄ± deÄŸildir. BazÄ±larÄ±nÄ± kamuya açÄ±klamayacaÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸekilde, belirlediÄŸimiz zaman ve yerde çeÅŸitli eylemlerde bulunmaya devam edeceÄŸiz. Rusya'yÄ± yaptÄ±klarÄ±ndan sorumlu tutmanÄ±n yanÄ±nda, ABD ve dostlarÄ± ve dünya genelindeki müttefikleri Rusya'nÄ±n oturmuÅŸ uluslararasÄ± davranÄ±ÅŸ normlarÄ±nÄ± baltalamaya ve demokratik yönetime müdahale etme çabalarÄ±na karÅŸÄ± birlikte çalÄ±ÅŸmalÄ±lar. Bu amaçla yönetimim, önümüzdeki günlerde Rusya'nÄ±n seçimlerimize müdahale etme çabalarÄ± ve önceki seçimlerdeki seçim döngüsü ile ilgili kötü niyetli siber faaliyetleri hakkÄ±nda Kongre'ye bir rapor sunacak."

TRUMP: BÄ°LGÄ° ALACAÄžIM

ABD'nin seçilmiÅŸ baÅŸkanÄ± Donald Trump ise ülkenin üst düzey istihbarat yetkilileriyle bir araya geleceÄŸini bildirdi.

Trump, yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, "Ülkemizin daha büyük ve daha iyi durumlara geçme zamanÄ±. Yine de ülkemizin ve büyük halkÄ±mÄ±zÄ±n çÄ±karlarÄ± için önümüzdeki hafta bu durumun gerçekleri hakkÄ±nda güncel bilgi almak için istihbarat topluluÄŸunun liderleriyle bir araya geleceÄŸim." ifadelerini kullandÄ±.

GERÄ°LÄ°M HAD SAFHADA

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'nÄ±n görev süresinin dolmasÄ±na sayÄ±lÄ± günler kala ABD'nin, baÅŸkanlÄ±k seçimlerine siber saldÄ±rÄ± düzenlediÄŸi iddialarÄ± nedeniyle 35 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Washington ve Moskova arasÄ±nda en gergin dönemlerden biri yaÅŸanÄ±yor.

"Siber güvenlik" ve "siber saldÄ±rÄ±lar", Obama döneminde gerginliÄŸi tÄ±rmandÄ±ran en son geliÅŸme oldu. ABD'nin Rusya'ya yaptÄ±rÄ±m kararÄ±yla da iki ülke arasÄ±nda halihazÄ±rda gergin olan iliÅŸkiler yeni bir boyuta taÅŸÄ±ndÄ±.

Rusya'nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ise geçen ekim ayÄ±nda, Rusya ve ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilerini 1973'teki Arap-Ä°srail savaÅŸÄ±na benzeterek, iliÅŸkilerin "en kötü noktada" olduÄŸunu söylemiÅŸti.

BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 20 Ocak 2017'de Obama'dan devralacak olan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile iyi iliÅŸkiler kurmak ve iÅŸ birliÄŸini artÄ±rmak istediÄŸini açÄ±klayan Donald Trump döneminde ise ABD-Rus iliÅŸkilerinin nasÄ±l ÅŸekilleneceÄŸi merak ediliyor.