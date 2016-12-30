Rusya'nÄ±n Åžam BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine yeniden saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mariya Zaharova, Rusya'nÄ±n Åžam BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine yeniden saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Zaharova yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Åžam'da silahlÄ± gruplarÄ±n kontrolünde bulunan bölgeden öÄŸleden sonra gelen bir havan topu mermisinin büyükelçilikte bulunan konsolosluk bölümünün giriÅŸine yakÄ±n bir yere düÅŸtüÄŸünü belirtti.

Meydana gelen patlamadan dolayÄ± can kaybÄ± ve yaralanan kimse olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Zaharova, büyükelçilikte sadece maddi hasar meydana geldiÄŸini aktardÄ±.

Bu saldÄ±rÄ±nÄ±n, aÅŸÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n Suriye'de ateÅŸkesi bozmaya yönelik giriÅŸimi olduÄŸunu ve bunun engellenmesi gerektiÄŸini ifade eden Zaharova, "Rusya'nÄ±n diplomatik misyonuna yapÄ±lan bu saldÄ±rÄ± kabul edilemez ve kararlÄ± bir ÅŸekilde kÄ±nanmayÄ± hak ediyor" ifadelerini kullandÄ±.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, dün de Rusya'nÄ±n Åžam BüyükelçiliÄŸine gün içinde iki kez havan topuyla saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸunu bildirmiÅŸti.