ABD'nin PYD'ye yaptÄ±ÄŸÄ± silah yardÄ±mlarÄ± iÅŸte bÃ¶yle kayÄ±t altÄ±na alÄ±nÄ±yor

ABD, PYD'ye 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana gizli yollarla silah yardÄ±mlarÄ± yapÄ±yor.

Amerika BirleÅŸik Devletleri (ABD) Suriye PKK'sÄ± PYD'ye silah verdiÄŸini kabul etmemesine raÄŸmen terör örgütünün iÅŸgal ettiÄŸi Kuzey Suriye topraklarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± silah ve mühimmat sevkiyatÄ± gün gün kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°LK SEVKÄ°YAT 20 EKÄ°M 2014

Suriye'de PKK'ya ilk silah yardÄ±mÄ±nÄ± Almanya ile birlikte yapan ABD, daha önce gayriresmi ÅŸekilde gönderdiÄŸi silah sandÄ±klarÄ±nÄ± resmi olarak ilk kez 20 Ekim 2014 günü Ayn el Arap'a (Kobani) havadan bÄ±raktÄ±. Suriye'de DEAÅž'la savaÅŸ bahanesiyle uluslararasÄ± meÅŸruiyet kazandÄ±rÄ±lan PKK, ABD'nin kurduÄŸu DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± askeri koalisyon kapsamÄ±nda birçok kez silah ve mühimmatlardan yararlandÄ±rÄ±ldÄ±. 10 AralÄ±k 2014 günü Almanya da PKK'ya yüklü miktarda silah yardÄ±mÄ± yaptÄ±.

TOPLAMDA YÜZLERCE TON

2015 yÄ±lÄ±nda ABD'nin PKK'ya en büyük sevkiyatÄ± 12 KasÄ±m 2015 günü gerçekleÅŸti. Sadece 2015'in kasÄ±m ayÄ±nda 50 tondan fazla cephane, terör örgütüne teslim edildi. 2016 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde ABD'nin PKK'ya yaptÄ±ÄŸÄ± sevkiyat miktarÄ± gözle görülür ÅŸekilde arttÄ±. 8 Nisan, 8 KasÄ±m, 13 ve 27 AralÄ±k'ta son yÄ±llarÄ±n en büyük kargolarÄ± Haseke ve Ayn el Arap kentlerine gönderildi. Uçak, helikopter ve TIR'larla taÅŸÄ±nan mühimmatÄ±n özellikle bu ay içindeki miktarÄ± 75 tona ulaÅŸtÄ±. PKK'ya verilen silahlar arasÄ±nda kaleÅŸnikof ve M-16 piyade tüfekleri, roket atarlar, anti tank ve anti personel mayÄ±nlarÄ±, kornet füzeleri ile milyonlarca mermi ve el bombasÄ± bulunuyor.

DÜNYA KAMUOYU YANILTILDI

ABD bu malzemeleri, tepkilerden korunmak için PKK'ya kurdurduÄŸu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismindeki yapÄ±lanma vasÄ±tasÄ±yla terör örgütüne iletiyor. Ancak SDG'nin yönetimi ve militanlarÄ±nÄ±n yüzde 80'inden fazlasÄ± PKK'lÄ± teröristlerden oluÅŸuyor. Bu gerçeÄŸe raÄŸmen ABD, silah ve mühimmat yardÄ±mÄ±nÄ±n 'Suriyeli Ä±lÄ±mlÄ± muhaliflere' yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek dünya kamuoyunu defaatle yanÄ±lttÄ±.

O SÄ°LAHLAR TÜRKÄ°YE'YE GÄ°RDÄ°

ABD'nin PKK'ya gönderdiÄŸi silahlarÄ±n önemli bir kÄ±smÄ±, asker, polis ve sivilleri öldürmede kullanmak için Türkiye'ye kaçÄ±rÄ±ldÄ±. Nusaybin ve Suruç yolu kullanÄ±larak cephaneler Türkiye'ye sokuldu. Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n ilçeler baÅŸta olmak üzere DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilçesi de adeta silah deposuna dönüÅŸtü. Ele geçirilen tonlarca silahÄ±n seri numarasÄ± silinmemiÅŸ olanlarÄ±nÄ±n izini süren güvenlik güçleri, tüm izlerin 'ABD öncülüÄŸündeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon'a gittiÄŸini tespit etti. Öte yandan silahlarÄ±n çoÄŸunda PKK'nÄ±n Suriye'de kullandÄ±ÄŸÄ± isimlerden biri olan YPG'nin armasÄ± bulunduÄŸu da belirlendi.