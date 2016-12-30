ABD 35 Rus diplomatÄ±n 72 saat iÃ§inde Ã¼lkeyi terk etmelerini istedi

ABD-Rusya arasÄ±ndaki gerilim sÃ¼rÃ¼yor. ABD, Rusya'ya karÅŸÄ± daha fazla Ã¶nlem alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, diplomatlarÄ±n Ã¼lkeyi terk etmeleri iÃ§in saat verdi.

ABD yönetimi, "baÅŸkanlÄ±k seçimlerine siber saldÄ±rÄ± iddialarÄ±" kapsamÄ±nda, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatÄ±n 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi. YaptÄ±rÄ±m listesine dahil edilen Rus vatandaÅŸlar arasÄ±nda DÄ±ÅŸ Ä°stihbarat Ä°daresi (GRU) BaÅŸkanÄ± Ä°gor Korobov ve 3 yardÄ±mcÄ±sÄ± yer alÄ±yor.

BAÅžKANLIK SEÇÄ°MLERÄ°NE YÖNELÄ°K SÄ°BER SALDIRI Ä°DDÄ°ASI

Bu kararÄ±n, ABD'de gerçekleÅŸtirilen baÅŸkanlÄ±k seçimlerine yönelik Rusya'nÄ±n siber saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu gerekçesiyle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.ABD yönetimi, "baÅŸkanlÄ±k seçimlerine siber saldÄ±rÄ± iddialarÄ±" kapsamÄ±nda, Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleÅŸkenin yarÄ±na kadar boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

OBAMA: RUSYA'YA KARÅžI DAHA FAZLA ÖNLEM ALINACAK

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Rusya'ya yönelik daha fazla önlem alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± ancak bazÄ±larÄ±nÄ±n kamuoyuna duyurulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

RUSYA'DAN ABD'YE CEVAP

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadÄ± Federasyon Konseyi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Vladimir Cabarov, ABD'nin, 35 Rus diplomatÄ±n ülkeyi terk etmesini istemesine aynÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k vereceklerini söyledi. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Bilgi DepartmanÄ± da daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Moskova'nÄ±n ABD seçimlerini 'hack'leyerek manipüle ettiÄŸi iddiasÄ± üzerinden yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± durumunda, "Washington'un düÅŸmanca adÄ±mlarÄ±na yanÄ±t vereceklerini" bildirmiÅŸti.